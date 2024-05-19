嘉市殯葬所生命教育影片徵選　主題「拭乾眼淚，重獲新生」

▲嘉義市第3屆生命教育影片徵片活動開跑，廣邀踴躍投稿。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市殯葬管理所辦理「第3屆生命教育影片徵片」活動，徵片報名自即日起開跑；本年度徵片主題為「拭乾眼淚，重獲新生」，廣邀充滿想法的投稿者踴躍探討至親之人離世後，如何從他(她）留下的愛、美好回憶、諄諄教誨等，重新獲得再出發的力量；也期待投稿者透過影片分享心境轉換的過程，能夠鼓勵尚未從悲傷走出來的民眾，從而呼應「生命教育」目標。

嘉義市殯葬管理所表示，本屆徵片以「拭乾眼淚，重獲新生」為主題，是相當具有正面、積極的涵義，跳脫以往死亡議題往往圍繞著悲傷的氛圍，主要是希望能夠透過投稿者的經歷、創意，提醒人們換個角度思考，如何找到屬於自己的「轉捩點」，將悲傷淚水拭去後，走出生離死別的遺憾，將所有愛與回憶化為展開新生活的力量。

嘉義市殯葬管理所進一步表示，第3屆生命教育徵片活動獎金，分別為第一名新台幣(下同)10萬元、第二名9萬元、第三名8萬元，佳作10件各1萬元。報名日期自即日起至113年6月24日17時止，作品上傳時間為7月3日至7月31日下午17時止，8月中旬公布得獎名單，9月舉辦頒獎及發表會，見證這感動的時刻，同時也會藉由網路或電視媒體推播，讓更多人能看見這些正面、溫馨的故事。參賽對象不限在學與否，只要個人或團隊代表人為年滿18歲以上之國人皆可報名參加，詳情請參考報名網址：https://ac.starfavour.com/comso ，歡迎有意參賽的朋友把握時間，期待您的共襄盛舉！