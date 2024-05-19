嘉義新港複合式健康篩檢　再增兒童發展篩檢服務

▲ 新港場複合式健康篩檢 再增兒童發展篩檢服務 上千名鄉親踴躍參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣18日舉辦新港場複合式健康篩檢，吸引上千名鄉親踴躍參與，動員超過400名醫護團隊及志工，縣長翁章梁、議員林秀琴、黃啟豪與嘉義長庚醫院院長楊仁宗、大林慈濟醫院副院長林名男等人特別到場關心；翁章梁呼籲鄉親，務必定期做預防性健康檢查，及早發現，才能及早治療，同時感謝所有工作同仁，辛苦協助現場篩檢順利進行。

為積極推動兒童發展篩檢計畫，衛生局特別新增兒童發展篩檢服務關卡，依據衛生福利部「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，112年疑似發展遲緩兒童的通報數，增加至3萬4781人，較10年前成長8成，顯示兒童發展評估需求逐年增加，國民健康署於113年7月1日起，針對未滿7歲兒童，新增6次兒童發展篩檢服務，盼能及早發現發展遲緩兒童，及早療育，以提升兒童健康。

翁章梁說，照護縣民的健康，是我們一直努力的目標，除長輩要注意健康定期篩檢外，兒童是我們國家未來的主人翁，為提升兒童篩檢涵蓋率，今日特別在社區複合式篩檢項目，增加兒童發展篩檢服務，提醒家長，孩童7歲前應按時做「兒童預防保健」及「發展篩檢評估」，可以到衛生所、兒科診所及醫院做檢查，把握治療的時機，達到最好的改善成效。

衛生局長趙紋華表示，嬰幼兒大腦發展的黃金高峰期約落在0至3歲，此時神經系統可塑性大，家長勿輕忽了孩子發展狀況，應按時接受兒童發展篩檢。

若篩檢後，發現疑似發展遲緩徵兆時，將轉介給轄內大林慈濟及嘉義長庚醫院，做進一步專業評估和治療，把握黃金治療期，可改善孩子發展遲緩的現象，兒童發展篩檢，請洽詢各鄉鎮巿衛生所、兒科診所及醫院，歡迎鄉親多加利用。