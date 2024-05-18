19歲女憲兵遭男友「枕頭悶殺再出手狠掐」亡！家屬返家哀慟引魂

記者戴上容、陸運陞／新北報導

新北市泰山區今18日上午發生凶殺案！一名19歲許姓憲兵懷疑同為憲兵隊的劉姓女友劈腿，兩人在劉女住家吵了整晚，今早兩人又再度和劉女爭吵，許男憤而一手拿枕頭、一手固定劉女喉嚨將劉女弄死！劉女家人（媽媽、弟弟、姊姊）晚間6時許返家招魂，姊姊難掩悲傷不斷啜泣，氣氛相當哀戚。

▲▼ 女憲兵遭男友殺死，家屬返家引魂 。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，許姓19歲憲兵服役時結識了同樣19歲劉姓女憲兵，2人進一步發展出戀愛關係，2人均簽4年志願役，目前已服役2年多。許男從18日凌晨1時許，搭乘捷運徒步到劉女住家，兩人吵了整晚的分手。

今18日上午，雙方還在吵，上午7點多，劉女還有走出房門刷牙洗臉，劉女和家人（弟弟、姊姊）原本今上午10時許相約要出門找家人。但死者的姊姊收到「再等等」一延再延的訊息，加上劉、許兩人在房間沒有聲音，劉女姊姊覺得奇怪，敲門後，許男走出來，劉女姊姊發現劉女在床上沒了氣息。

許男見東窗事發，情緒失控，衝到廚房拿了水果刀往自己左邊手腕劃出7道3公分的傷口揚言要自殺，劉女弟弟見狀趕緊壓制，劉女姊姊則趕緊報案。晚間6時許，引魂師父進到住家引魂，過程大約20分鐘，劉女一家人走出家門時都相當悲痛，第一時間發現死者的姊姊更是不斷啜泣，場面相當哀戚。

▲▼家屬返家引魂，相當悲傷 。（圖／記者陸運陞攝）