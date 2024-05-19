19歲憲兵悶殺女友　檢方聲請羈押禁見

▲許姓憲兵在女友家殺死女友。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、鄒鎮宇／新北報導

新北市泰山區18日發生命案，一名19歲許姓憲兵懷疑同為憲兵隊的劉姓女友劈腿，爭吵後憤而拿枕頭悶殺對方。檢察官複訊後，認為許男涉犯犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，許姓19歲憲兵服役時結識了同樣19歲劉姓女憲兵，2人進一步發展出戀愛關係，均簽4年志願役，目前已服役2年多。許男從18日凌晨1時許，搭乘捷運徒步到劉女住家，兩人吵了整晚鬧分手。

今18日上午，雙方還在吵，上午7點多，劉女還有走出房門刷牙洗臉，劉女和家人（弟弟、姊姊）原本今上午10時許相約要出門找家人。但死者的姊姊收到「再等等」一延再延的訊息，加上劉、許兩人在房間沒有聲音，劉女姊姊覺得奇怪，敲門後，許男走出來，劉女姊姊發現劉女在床上沒了氣息。

許男見東窗事發，情緒失控，衝到廚房拿了水果刀往自己左邊手腕劃出7道3公分的傷口揚言要自殺，劉女弟弟見狀趕緊壓制，劉女姊姊則趕緊報案，才讓案情曝光。

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