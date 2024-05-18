國道爆胎！轎車「180度迴轉」猛撞護欄再翻2圈　恐怖失控畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

國道一號南下365.8公里處，今日(18日)上午發生一起翻車事故，當時行車紀錄器畫面曝光，一部轎車在行駛過程中，輪胎突然爆胎，導致轎車失控，先往右偏，再往左180度大迴轉撞上中央護欄，接著車身翻了2圈，佔據中間、內側車道，所幸沒有釀成追撞，而駕駛毫髮無傷，車內乘客則輕微擦傷沒有就醫。

▲國道一號南下九如段今日上午發生翻車事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在18日7點50分，警消獲報，國道一號南下九如路段發生車禍，消防局出動2車5人前往，現場一名年約24歲男性乘客肢體擦傷、意識清楚，不過拒絕就醫。

警方調查，23歲王姓男子當時駕駛自小客車，疑因左輪爆胎而急踩剎車，導致車輛失控，先是撞擊內側護欄後，車子連翻兩圈後側翻於中、內側車道，造成車內一名乘客手部擦傷。

▲▼轎車失控擦撞護欄後翻車。（圖／黃姓民眾提供）

當時行車紀錄器畫面也隨之曝光，畫面中可見，轎車原本行駛於中間車道，車身突然往右偏移，接著往左180度失控大迴轉，猛力撞上了中央護欄，車身再翻滾2圈停於內側、中間車道。

所幸事故未造成其他車輛追撞，警方強調，行駛過程中遇到意外，絕對不能急踩剎車，應先開啟故障燈並注意後方車輛，漸進滑離車道等待救援，若無法滑離車道，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應盡速下車至安全處所待援，並利用1968專線或110通報。