屁孩夜闖高雄中央公園！划船胡鬧還發誓：會活著回來　下場慘了

記者許宥孺／高雄報導

一群學生昨(17日)夜闖高雄中央公園，並擅自使用公園處清理生態池的膠筏，登船後在湖泊划水作樂，影片流出後引起熱議。公園處表示，依法最高可罰9000元，將會請警方查明當事人身分。

網路流傳一段影片，畫面指出，事件發生在5月17日深夜11點，在高雄中央公園有屁孩闖中央公園湖泊划船，全都未穿救生衣，萬一翻覆恐溺水，並稱這群屁孩「航海王看太多？」

▲學生下水前還先錄影「發誓」。（圖／記者翻攝自社會事新聞影音）

畫面中，至少有5名學生分別報上自己的名字，再對著鏡頭錄影宣誓，「這次出海會活著回來，會把槳和船收好，還有把救生圈歸位，不造成中央公園湖的汙染，我發誓，謝謝大家。」

接著一名學生在湖邊操作膠筏，並要其他學生跟著下水：「快點啦！你們是臭俗仔！」有人經不起慫恿，脫下鞋子後走上船，2人撐著竹竿往湖中划，岸邊學生發現很有趣，還表示要分組下水划船。

▲學生夜闖中央公園划船。（圖／記者翻攝自社會事新聞影音）

新興分局表示，自強所雖未接獲報案紀錄，但在網路巡邏發現該影片後，主動聯繫影片內學生，並依規定調查函請事業主管機關處理。

高雄市公園處主秘陳錦宏說明，依據公園管理自治條例規定，公園內水池禁制戲水，該民眾行為可處1500至9000元罰鍰。民眾使用的膠筏是公園處清理生態池漂浮物的工具，民眾不顧自身安全的脫序行為，公園處會將影片送至警方查明當事人身分，並依高雄市公園管理自治條例第19條開罰。