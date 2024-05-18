10藍白委前往太平島　江啟臣寫明信片給賴清德12字曝光

▲10藍白立委前往太平島。（圖／馬文君辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院藍白兩黨10名立委今（18日）前往太平島，立法院副院長江啟臣更從太平島寄了一封信給準總統賴清德，信上寫著「中華民國，永保太平，你我有責」，希望賴清德在就職大典上，公開重申太平島是我國領土，宣示南海主權，以正國際視聽，並團結國人同胞，守護國家領土，捍衛國家主權。

立法院外交及國防委員會今18日前往太平島考察，原有約20名立委參加，但由於昨日院會延宕至夜間12點，且有許多委員受傷，參與人數少了很多，最終僅有立法院副院長江啟臣、國民黨立委馬文君、羅廷瑋、黃建豪、黃仁、廖先翔、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲及民眾黨立委陳昭姿10人參與。

江啟臣指出，今天是他第二次到中華民國位於南海的國土太平島考察，上次是2016年7月12日國際仲裁法庭將太平島認定為「礁」後，他擔任外交國防委員會召委邀集跨黨派委員於7月20日登島宣示主權、慰勞官兵、視察防務，並證明它是「島」，更是我國領土，無庸置疑，即便其他國家甚至北京發表任何主權聲明，都無法改變太平島是中華民國領土的事實。

江啟臣說明，今天除見證過去幾年立法院通過的預算已完成碼頭的擴建且提高太平島的重要性，他也自太平島郵局寄了一張明信片，寫上「中華民國 永保太平 你我有責」，籲請賴清德在520就職大典上，公開重申太平島是我國領土，宣示南海主權，以正國際視聽，並團結國人同胞，守護國家領土，捍衛國家主權。

江啟臣強調，過去不分黨派都曾共同前往太平島考察，國防部更是每年舉辦「全民國防教育南沙研習營」前往太平島，目的都是為了宣示南海主權、見證官兵辛勞、深耕國土主權意識，不容置疑。南海情勢千變萬化，他們當然主張和平解決爭端，但不能沒有聲音、沒有主張、沒有作為，隨時都要密切注意，有效發揮太平島的南海和平角色。



