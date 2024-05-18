幕後／賴清德520演說「4大元素」搶先曝　國安極層峰分析內外情勢

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

準總統賴清德將在520就任，各界也高度關注他的就職演說。對此，賴清德新政府的國安極層峰人士近日，除了就台灣目前國內外情勢進行分析外；他也指出，520演說內容的基調，將包括4個重要元素，分別為：「穩健」、「自信」、「負責任」以及「團結」。

對於當前台灣的政局，一位國安單位極層峰人士表示，現在的國內外環境複雜，內部方面，行政、立法部門之間重大議題上，處理過程中有很多不同意見，未來會持續面對；而對外環境上，中國持續對台灣有各種侵擾跟統戰跟手段，對台灣施壓，軍事上手段，不論軍機艦挑釁意味的活動，或金廈水域的禁限制灰色地帶侵擾，幾乎每天會發生的軍機艦的侵擾活動。

國安層峰人士表示，國際上中國持續霸凌跟孤立台灣，包含在今年1月總統選舉前後，對邦交國的奪取，甚至在近期扭曲聯合國2758號決議，精神上也進行強勢法律戰攻擊，除了軍事跟外交上，還有各種型態的訊息戰跟認知作戰，不論是國內各項議題，對於挺台軍事安全採購等領域，甚至農業、民生議題的各種操作。

此外，該人士指出，中共也伸手到台灣內部政治中，近期用懲戒名嘴媒體方式，干預言論自由空間，也利用政黨競爭分化社會，甚至操作弱化法治國會的修法，手段一直在壓縮跟破壞兩岸正常交流空間，引發國際間高度的關注。

不過，該人士也指出，國際社會高度關注，不斷重申兩岸維持現狀，和平穩定重要性，可以說是國際社會的共識，同時可以看到近期美國也公開呼籲中方，不要在520前後藉故挑釁。該人士預判，未來持續會有國際社會呼籲，透過各種雙邊或多邊的發言，強調維持和平穩定重要性，繼續關注台灣，他也認為，其實中國的手段，同時造成一些效果是，「國際社會更關心台灣，更關心共同維持現狀的利益是否可以確保」。

至於520賴清德的就職演說基調，這位極高層人士表示，520就職演說，可以往前推到總統當選那天談話，基調有一定延續性跟一貫性，未來執政團隊都會呈現重要態度就是：穩健、自信、負責任，同時促進團結的態度。

首先在「穩健」部分，該人士說，會要延續過去幾年來，總統蔡英文的執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣穩定上扮演不可或缺的角色，與各方合作，確保穩定現狀不受侵蝕，現狀是面對極大的壓力，所以要維持現狀也要投入更多努力，用最穩健態度確保穩定現狀不受到侵蝕。

第二元素是「自信」，該人士表示，基於這段期間全球各領域上獲得國際肯定，新總統會展現高度戰略自信，推進各項政策，國政展現社會創新跟韌性，落實世界上架台灣的精神，選舉期間到現在也是一直在努力推動跟落實的。他說，台灣人自信是源自於努力跟良善慷慨，國際社會有諸多肯定，是面對國際社會重要基礎。

第三個元素是「負責任」，該人士表示，新政府要對人民負責，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界，共同面對跟因應諸多挑戰，而且是不卑不亢的。

第四個元素是「團結」，該人士指出，面臨中國各種手段統戰分化社會，所以更需要投注更多努力團結國人，壯大國家。他強調，上述這些元素，都是整體因應未來，走民主、和平、繁榮路線的基本態度。