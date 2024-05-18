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社會 社會焦點 保障人權

視訊小辣椒喊「妳單身會算便宜」　真相曝光他要關1年半

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿鵬（化名）2022年2月間透過網路販售毒品，並與暱稱「小辣椒」的網友約好當面交易，事前他要求視訊，確認對方是女性，還說出「妳單身會算便宜」等話，結果一赴約就被警方逮捕。阿鵬一審被依販賣第二級毒品未遂罪，判處有期徒刑2年10個月，上訴至二審之後，刑期改為1年6個月，全案仍可上訴。

▲▼毒品,違禁藥物,毒品氾濫,藥物濫用,成癮,反毒,戒斷,藥物依存,買毒,販毒,運毒,吸毒。（圖／記者李毓康攝）

▲警員喬裝成顧客，與阿鵬相約當面進行毒品交易。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鵬透過某通訊軟體群組發布「有在出喔」的販賣毒品訊息，警員發現之後，以暱稱「小辣椒」的身分假扮成顧客，與阿鵬相約見面交易，並談好以2500元的價格購買2小包甲基安非他命，結果雙方一見面，阿鵬就被警方當場逮捕。

一審時，阿鵬被台北地院法官依販賣第二級毒品未遂罪，判處有期徒刑2年10個月。他提出上訴並強調，此案中自己販賣的毒品價金、數量均不多，在與喬裝警員對話時，他曾提及「因為我剛好也要找朋友」、「妳單身會算便宜」，甚至要求視訊，確認「小辣椒」真的是女性（實際上為女警）才答應面交，可見他的目的還包含認識女性朋友，並非單純只是為了販毒。

另外，阿鵬在偵查、一審以及二審時均坦承犯行，他表明有承擔罪刑服刑的心理準備，「望可以早日關完欠國家的，趕快回去照顧父親」。

高等法院二審法官認為，阿鵬接觸販毒的經歷不深，而且他是為了認識女性才發布販毒訊息，最終交易也沒有成功，毒品並未流通出去，考量到他始終坦承犯罪，也體現出觸法應承擔刑責的犯後態度，於是裁定撤銷一審部分判決，改判處他有期徒刑1年6個月，全案仍可上訴。

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