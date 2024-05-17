LINE「11款免費貼圖」實用又可愛！能爽用到年底

▲免費貼圖來了。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE最近釋出11款可愛又實用的貼圖，像是甜心俱樂部、馬ㄦ不吃草、西是隻河狸、雲感小貓與貓狗們等；還有官方精品系列，包括Tiffany & Co.、COACH，而MISS DIOR FOR LOVE最為大方，使用期限有180天，最晚在6月13日下載，等於用戶能爽用到年底，大家快來一鍵擁有吧！

LINE TV × 甜心俱樂部｜下載請點

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下載期限：2024/5/29，90天

寶拉珍選 成分專家｜下載請點

下載期限：2024/5/30，90天

[LINE購物 × 馬ㄦ不吃草｜下載請點

下載期限：2024/6/6，90天

QUEEN SHOP × Percentage Design 幽靈日常｜下載請點

下載期限：2024/6/6，180天（6月才下載的話，可爽用到年底）

LINE購物 夯話題 × 胖西是隻河狸｜下載請點

下載期限：2024/6/13，90天

雲感小貓｜下載請點

下載期限：2024/6/13，90天

LINE購物護照★啊熊啊兔流行用語｜下載請點

下載期限：2024/6/7，90天

LINE禮物 × 貓狗們｜下載請點

下載期限：2024/6/12，90天

Tiffany & Co. 經典珠寶系列主題貼圖｜下載請點

下載期限：2024/6/6，90天

COACH官方貼圖，Rexy相伴Tabby展現勇氣力量｜下載請點

下載期限：2024/6/6，90天

MISS DIOR FOR LOVE｜下載請點

下載期限：2024/6/13，180天（6月才下載的話，可爽用到年底）