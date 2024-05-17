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立院朝野衝突委員送醫　準行政院秘書長龔明鑫赴院探視

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野黨團17日決戰國會改革五法闖關，晚間陸續有5名立委送醫，包括民進黨委員沈伯洋、鍾佳濱及邱志偉、莊瑞雄以及國民黨立委吳宗憲。準行政院發言人陳世凱表示，準行政院長卓榮泰已指示準秘書長龔明鑫於晚間抵達醫院探視，表達關切。

17日上午國民黨、民眾黨佔領主席台後，整日過程至少爆發7波的激烈衝突，民進黨「衝組」的郭國文、鍾佳濱以及許智傑等人，多次企圖要攻下主席台，但都無功而返。

在經歷2次的朝野協商後，由於遲遲沒有取得共識，協商在傍晚5點左右破局，院長韓國瑜宣布回到議場繼續開會。但一路上遭遇民進黨立委的阻攔，最後被迫滯留在入口處僵持不下。

同一時間，議場內也爆發激烈衝突，民進黨立委許智傑企圖躍上主席台，但遭國民黨立委牛煦庭阻止，雙方發生扭打互毆；另一邊的民進黨立委郭國文則作勢要跳入主席台，但遭藍委黃建賓攔截；發言台前方的民進黨立委王定宇、國民黨立委廖先翔也扭打在一起，發生激烈口角，過程中還波及綠委林楚茵。

後續再度爆發衝突時，沈伯洋由院長席後方入口爬過重重人牆，但來到台前後被邱鎮軍、謝龍介等藍委從高處拉下，導致沈頭著地摔落，傷勢最重，嚇壞現場朝野立委，隨後送醫治療。接著鍾佳濱及邱志偉、莊瑞雄以及國民黨立委吳宗憲也陸續送醫。

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立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

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