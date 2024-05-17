藍營喊「去抓洪申翰！」點戰火　洪1打4嗆回去炒地皮、一藍委呆住

▲立法院議場外爆發衝突，綠委洪申翰（右）以一擋四。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會殿堂今（17日）狀況不斷，國民黨立委已在議場門口紮營3天2夜，今日清晨氣氛劍拔弩張，此時藍委一聲「洪申翰來了！出去抓他！」雙方就爆發嚴重肢體衝突，綠委洪申翰受到4名藍委夾擊，雙方一陣肉搏，誰也不讓誰，洪怒嗆藍委張智倫「回你的中和炒地皮去，不要擋我上班！」張聽了則一怔呆住，成為上午衝突漏網鏡頭。

3名民進黨立委洪申翰、鍾佳濱、沈發惠6點43分就衝到議場門口，與駐守當場的國民黨立委立刻爆發嚴重肢體衝突，洪申翰一人跟4名國民黨立委張智倫、林德福、謝龍介、陳永康推擠，戰力驚人，女綠委蘇巧慧、吳思瑤則在外圍觀察狀況，民眾黨立委黃珊珊也在一旁遊蕩。

對於上午衝突，洪申翰還原，昨晚就從不同媒體聽到，國民黨今早要派專人盯他，實在滿頭問號，且一走上議場階梯平台，就聽到國民黨有人大喊：「洪申翰來了！出去抓他！然後，張智倫就從裡面竄出來，把拐子架上我脖子，謝龍介就從後面上來抓我，林德福從旁邊來拉我！」

洪申翰表示，他是中華民國立法委員，這是他上班的地方，「為何依法行使職權，還要被國民黨派專人來架我脖子擋我上班？說實話，其實打架不可恥，但為了違憲的擴權法案，硬要跳過所有國會審議程序而打架，這才最可恥！」