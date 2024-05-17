高虹安cosplay 「芙莉蓮」照曝光　呼喚勇者欣梅爾來新竹國際動漫節

▲高虹安cosplay 「芙莉蓮」，力推新竹國際動漫節。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市第一屆《漫人祭–2024新竹國際動漫節》將在5月25日至5月26日於新竹市立體育館登場。為了邀請市民及所有對動畫、漫畫充滿熱情的朋友們來到新竹市參加這場初夏慶典，新竹市長高虹安不惜親自下場cosplay「芙莉蓮」，17日上午，她在臉書PO上變裝照強調：「如果是勇者欣梅爾的話，一定會來新竹國際動漫節。」貼文一出，瞬間獲得3000讚，支持的網友們也紛紛留言稱好。



新竹市文化局表示，此次舉辦的2024新竹國際動漫節，主題為「漫人祭」，是匯聚動漫愛好者、藝術家和創作者的慶典。以漫人祭展開，「漫」，是指從新竹市到國際，不同時空與風格的漫畫(comics)及動畫(animation)作品，「人」，意指每個人心裡隱藏的動漫魂，「祭」是充滿靈感及創意點子的熱鬧慶典！在這裡是歡笑聚集的殿堂，是漫人們的創作盛宴，是想像力不受限的動漫世界，所有不同年齡、社群、身份及職業的人們齊聚一堂，盡情感受動漫世界的無限魅力。





在活動內容的規劃上，文化局此次也結合了「國際展覽、祭典舞台、漫人市集」三大主軸，邀請來自美國、日本、台灣以及新竹的14位動漫藝術家，展示精彩的漫畫及動畫作品。此外，還有動漫音樂祭、Cosplay大賽、Vtuber與Coser分享會、工作坊及學校聯展等精彩活動，而在孔廟廣場的文創市集也是一大亮點，是一場充滿歡樂、創意和想像力的盛會。

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高虹安cosplay的角色「芙莉蓮」是山田鐘人原作、阿部司作畫的日本漫畫，2020年4月28日開始連載於《週刊少年Sunday》，之後也改編為電視動畫。為了力挺新竹動漫節，高虹安在臉書跟網友留言互動時也表示，文化局很愛整市長，但這次的活動很接地氣，由此也顯見她對於此次活動的期待與信心。