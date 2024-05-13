LINE「最強功能」一票人每天用！網讚：統計意見還不會被洗版

▲LINE聊天室表情符號。（圖／LINE提供）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會擔心已讀或是不讀訊息不禮貌，因此想要結束話題時，就會在對話框按上「小表情」，以表示自己有看到訊息了。近日就有日本網友發文貼出LINE表情符號的截圖，直呼這個功能很方便用戶結束話題。貼文曝光後，也引發討論。

有網友在平台「X」上發文貼出LINE「聊天室表情符號」的截圖，並直呼這個功能很方便結束話題。底下也有網友表示，「當你不想發送訊息但想做出反應時最強大的武器」、「事後還繼續說話的那個人真是瘋了」、「右邊第三個很有意義，對我的前輩也適用，真的很有幫助」、「我沒有一天不使用它」、「我經常使用它」。

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作家「魚漿夫婦」也將該篇貼文轉貼至粉專上，掀起討論。不少網友紛紛表示，「尤其不知道要回啥又想表達自己有看到」、「我看過了，我結束話題了，不要煩我」、「不知道要說什麼時，這個也能派上用場」、「偉大的發明， 如果是統計意見時還不會被洗版，真的該得獎」。其中還有網友直呼，「好想要許願其他表情」、「真的很想要一個怒，FB就有怒」、「不知道要說什麼時，這個也能派上用場」。

LINE在2021年時，新增了「聊天室表情符號」功能，只要長按訊息框就可以選擇自己想要回覆的表情符號。表情符號共有6種可以選擇，包含讚、愛心、開心（哈）、羨慕眼神（或崇拜、拜託）、哭臉、驚訝（哇）。在聊天室中，用戶可針對一個禮拜內傳送的訊息或照片按表情符號，且點選後不會發送通知。另外，若想更換表情或取消回覆該表情，只要再次長按並點選即可。

不過，表情符號卻沒有「怒」可以選擇，因此過去就有網友透過客服系統寫信給LINE，詢問新增「生氣表情」的可能性。LINE客服當時則回覆，「我們必定將您的建議轉交相關部門，作為今後改進的參考」。