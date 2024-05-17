他被盤查身藏彈簧刀...拒絕搜身推擠　警當場制伏搜出毒咖啡

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局圓山派出所警員，在17日凌晨時分，於林森北路399巷附近巡邏，發現2名男子形跡可疑，立刻上前盤查，但是在其中1人身上撇見彈簧刀，準備將人帶回派出所之際，男子卻突然情緒激動動手推擠警員，造成密錄器毀損，警方立刻依照妨害公務將男子壓制並帶回派出所。

警方調查，17日凌晨0時許，北市警中山分局圓山派出所警員在17日凌晨在林森北路399巷21號前，發現23歲的陳姓、徐姓男子形跡可疑，立刻上前盤查，但是在徐姓男子身上撇見有1把彈簧刀，立刻要求徐把刀子交出來，但是徐姓男子當場情緒失控，還動手推擠警員。

▲警員盤查男子發現身藏彈簧刀，男子竟情緒激動推擠警員遭壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐姓男子當場把密錄器拍落，造成密錄器當場毀損，警方立刻依照妨害公務罪嫌將人壓制在地，並且在身上又加碼搜出2包含有安非他命、K他命成分的毒品咖啡包，警方事後也將徐姓男子帶回派出所進行偵訊。

徐姓男子表示，身上藏放彈簧刀是要防身，以免被仇家尋仇，另外咖啡包則表示自以施用，警方也將循線追查毒品來源，訊後也依照《毒品危害防制條例》、妨害公務等罪嫌，將徐姓男子依規定移送地檢署偵辦。

▲警方發現男子情緒激動推擠警員，當場被警方壓制又搜出毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，另外徐男身上有彈簧刀，也觸犯《社會秩序維護法》第63條第一項，「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」，最高可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。