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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太離譜了！黃國昌遭郭國文襲臉　還原經過怒斥：為什麼可以打人？

記者陳家祥／台北報導

國民黨團17日力拚國會改革五法闖關三讀，藍綠白一大清早不到7點就在議場前爆發嚴重衝突，民眾黨團總召黃國昌甚至遭民進黨立委郭國文「打臉」。黃國昌還原該事件發生過程，強調他是對柯建銘抗議，郭國文先生突然插進來往他臉上打下去，「這種暴力的行為，我沒有辦法接受，所以當場跟郭國文抗議，為什麼可以這樣打人？為什麼可以這樣打人？」

▲▼郭國文與黃國昌衝突 排山掌 連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭國文與黃國昌衝突，黃國昌遭「排山掌」攻擊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說，今天一大早真的超越他的底線，這麼多委員，民眾黨、國民黨立委都在議場外面，待了48小時，結果民進黨一群人完全不守任何規矩，比小學生的規矩還要差，蠻橫地想要插隊衝過來。

「看到這樣的現象真的讓人匪夷所思。」黃國昌質疑，這是我們現在的執政黨？不知道人家已經在那邊排隊排48小時，民進黨想要早一點提出他們的案子，那就請他們早點來排隊，而不是透過粗暴的方式，人家在那邊排隊排了48小時，結果竟然還用這種暴力插隊的方式，「我真的覺得民進黨，你們快沒底線了」。

黃國昌說，在野黨現在在做的事情，是民進黨跳票8年的國會改革，結果民進黨竟然用插隊粗暴的方式想要阻擋，真的讓人難以苟同，「我想請問我們的賴清德總統，這就是你率領的民進黨嗎？」

針對臉被郭國文推了一下，黃國昌強調，「不是被推，是被打」，直言郭國文太離譜了，他是對柯建銘抗議，民進黨團怎麼可以這樣粗暴插隊？這絕對是黨團整個作戰指令的集體行為，因此，在確保整個送案完成，而且也把主席台顧好以後，出來遇到柯建銘當場跟柯表示抗議，「我非常憤怒，結果沒想到，郭國文先生突然插進來就往我臉上打下去」。

黃國昌直言，這種暴力的行為，他沒有辦法接受，所以當場跟郭國文抗議，為什麼可以這樣打人？為什麼可以這樣打人？也想請問賴清德總統，出來講幾句話，這就是民進黨立委在國會應該有的表現嗎？請賴總統出來說清楚講明白。

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