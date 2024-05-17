NONO起訴了！3罪7大惡行曝光　檢轟「品行惡劣」求法院：從重判刑

▲NONO17日遭士林地檢署起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數十名女性指控性騷擾、性侵，其中7件移轉至士林地檢署偵辦，檢方17日偵結，認定共有6女受害，NONO共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻將其起訴。

士林地檢署調查發現，NONO多次利用他身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害人，先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

檢方指出，1月間接獲案件移轉後，考量被害人數眾多、案情繁雜、案發時間久遠，且性侵害案件多為密室犯罪蒐證不易等因素，隨即組成辦案小組全力偵辦，最後認定有6名被害人受害，NONO共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴。至於NONO遭控另涉2件強制猥褻罪部分，因罪嫌不足給予不起訴處分。

檢方表示，請法院審酌NONO不知自重，為逞私慾就做出這些惡劣行徑，可說是品行低劣，且對眾多被害人身心危害甚鉅，犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情況，請法院就其各個犯行，均從重量刑，以嚴懲惡行。