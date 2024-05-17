公道伯累了！「3469」Toyz入獄首夜睡整晚　第1餐狠嗑1碗半白飯

▲Toyz昨入獄服刑，心情沉重仍不忘替自家飲料店打廣告，首夜不僅晚餐狠嗑一碗半白飯，也睡得香甜。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

前電競冠軍Toyz劉偉健因販賣二級毒品大麻菸彈，被判刑4年2個月定讞，昨（16）日到台中地檢報到後發監台中監獄，雖然心情沉重哽咽，但仍不忘替自己飲料店打廣告，讓外界看呆。獄方透露，Toyz首夜9點與其他人一起準時就寢，且一路睡到今天上午6點半，昨晚第一餐吃了一碗半的白飯，食慾相當不錯。

Toyz昨進入台中監獄服刑，先前從台中看守所、勒戒所離開後，還利用頻道知名系列「美食公道伯」延伸「監獄公道伯」，分析在囚牢裡的料理、生活。如今正式入獄服刑後，成了編號「3469」，牢獄第一餐為「五香滷肉、炒空心菜、韭菜豬血湯」，Toyz吃了一碗半的白飯。可見，公道伯對於台中監獄伙食頗為滿意。

相較於過往晚上9點都開直播與粉絲對話，Toyz似乎頗能適應獄中生活，第一晚9點與其他收容人一起熄燈就寢，睡到今天早上6點30分才起床；在獄中的首頓早餐為「炊場自製饅頭、牛奶饅頭、麥茶、鮮奶」，但不像前一晚的好食慾，只吃了半顆饅頭。

台中監獄昨透露，Toyz初收容階段安排在3人房，之後2到3周調整後就會移到8至10人大房，獄友「會盡量挑相對單純的，但因現今毒品案入獄不少，也會遇到同樣罪刑的囚犯。」