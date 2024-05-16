Toyz別哭！外國人表現好「也可假釋提早出獄」　明天就能會客

記者游瓊華／台中報導

前電競冠軍、網紅直播主Toyz（劉偉健）因涉及大麻菸彈交易，遭判處4年2月徒刑定讞，並在今（16）日上午入監服刑，外界盛傳Toyz可能無法申請假釋，必須「關好關滿」。對此，台中監獄副典獄長黃勝雄出面澄清，表示「本國籍跟外國籍沒有差異，還是可以假釋」；另外最快明天就可以會客，若親友家人有申請，就可以看到媽媽或心愛女友篠崎泫。

▲Toyz今入監服刑「編號3469」，未來若表現良好有機會可申請假釋。（圖／記者許權毅攝）



下午入監之後，未來幾年，Toyz的響噹噹名號將由編號「3469」取代。黃勝雄指出，新收房的收容人入住小型囚房，兩名室友年紀稍長，考量Toyz是特殊人物，遂安排犯行單純的室友同一間，「盡量挑相對單純一點的」，2到3周後配業到工廠，之後改收容到大房，一間約有8到10名收容人。

此外，外傳Toyz可能無法申請假釋，必須「關好關滿」，黃勝雄強調，本國籍跟外國籍沒有差異，還是可以假釋，而假釋條件包括刑期必須過半、教化作業及操行分數要在3分以上，且必須保持3個月，另有一些主觀要件。至於Toyz是否往北監移送？黃勝雄指出，一般外籍人士確實要移送北監，但港澳人士例外，而若家屬想要會客，明天就可以開始會見。