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步入人生下半場！夏韻芬：投資健康就像選股　選對方法才能讓身體也高效獲利

▲▼夏韻芬,醫療級B群,合利他命,許書華醫師。（圖／合利他命提供）

▲夏韻芬從廣播主持、寫作出書，到經營影音新媒體，是許多人在財經方面的意見領袖。（圖／合利他命提供，下同）

生活中心／綜合報導

知名財經專家、資深媒體人夏韻芬，從廣播主持、寫作出書，到經營影音新媒體，是許多人在財經方面的意見領袖。私下也熱愛繪畫、登山，並投身公益及教學。年過50之後生活更豐富多彩。其實夏韻芬的人生也是幾經考驗才慢慢了解，要收穫豐盛的生活先要有健康無礙的身體。

▲▼夏韻芬,醫療級B群,合利他命,許書華醫師。（圖／合利他命提供）

▲步入中年後，夏韻芬深刻察覺身體跟心裡都需要重新調整，開始健康的生活步調。

經過考驗淬煉出的人生智慧　有好的身體、心靈才能獲得豐盛

在專業領域表現突出的夏韻芬，人生前半場其實也充滿考驗。歷經人生巨變之後，慢慢淡出電視節目主持工作。也因此更體悟健康的重要，步入中年後，深刻察覺身體跟心裡都需要重新調整，開始健康的生活步調。

▲▼夏韻芬,醫療級B群,合利他命,許書華醫師。（圖／合利他命提供）

▲照顧自己就像選擇投資標的，了解身體所需才能從根本解決問題。

照顧自己就像選擇投資標的，了解身體所需才能從根本解決問題

「30歲時做什麼都很急，公司財報過目不忘、做事都想衝第一」，步入中年以後，夏韻芬也發現眼睛開始出現疲勞、也不時感到腰酸背痛。

在一次訪問來賓的過程中，知道原來造成眼睛疲勞、身體酸痛的原因有許多種，維生素B1的缺乏也可能會造成這些症狀；她開始嘗試使用來自日本的醫療級B群合利他命補充維生素B1，也聽從專業醫師的建議，酸痛開始得到有效緩解，更有活力展開精彩的人生下半場。

夏韻芬說 : 「就像投資要做功課一樣，知道酸痛可能是維生素B1缺乏造成的，找出根本原因才能有效解決問題、緩解酸痛，照顧好身體才能有更豐盛的心靈。」

▲▼夏韻芬,醫療級B群,合利他命,許書華醫師。（圖／合利他命提供）

▲家醫科許書華醫師表示，維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏可能造成眼睛疲勞、腰背酸痛或肩頸僵硬的症狀。

醫師 : 維生素 B1 是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏酸痛就可能找上門

家醫科許書華醫師也表示，維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏可能造成眼睛疲勞、腰背酸痛或肩頸僵硬的症狀。許書華醫師進一步解釋，維生素B1在人體的熱量轉換過程當中擔任很重要的輔酶角色，協助醣類代謝，是人體能量代謝當中不可或缺的一個營養素，當身體缺乏維生素B1時，會影響細胞的能量轉換效率，使細胞能量不足，進而導致身體出現肌肉酸痛等症狀。

特別是在高壓和快節奏的生活環境中，身體會加速消耗維生素B1以應對外界的挑戰，使得維生素B1的流失速度加快，隨著年齡的增長，身體的吸收能力也會下降，即使飲食和年輕時一樣，腸道對於維生素的吸收率將不如以往，因此，補充維生素B1時建議可選擇含有「維生素B1誘導體TTFD」的醫療級B 群能提高補充效率，長時間維持血液中維生素 B1 高濃度，也更容易進入肌肉或神經組織、有效作用快速到達全身，像來自日本的醫療級B群「合力他命」，就是含有TTFD的醫療級B群。

▲▼夏韻芬,醫療級B群,合利他命,許書華醫師。（圖／合利他命提供）

▲日本銷售第一的醫療級B群合利他命，含有維生素B1誘導體TTFD六大配方，能有效補充人體所需的維生素B1。

日本市佔第一醫療級B群「合利他命EX Plus 強效錠」有效緩解目腰肩酸痛

日本銷售第一的醫療級B群合利他命，含有維生素B1誘導體TTFD六大配方，能有效補充人體所需的維生素B1，不僅在日本是家喻戶曉、市佔率第一的品牌，台灣的消費者也非常熟悉。合力他命在台灣有三個產品，A25及日本原裝進口的EX Plus強效錠以及EX Gold金強效錠，分別適合緩解疲勞、酸痛以及末梢發麻的症狀。合利他命EX Plus 強效錠在各大藥妝與藥局通路皆有販售，在台灣購買既方便也能避免買到假貨或是水貨的風險。

合利他命關鍵B1大解密，了解更多：https://reurl.cc/ezOa17

*依據Instage 2006/4月至2021/1月調查日本零售通路包含Drugstore / Supermarket / CVS / Home center / Discount store之維他命B群藥品實際銷售數據進行統計分析

衛署藥輸字第025431號
北市衛藥廣字第113040152 號
本品為醫師藥師藥劑生指示藥品，使用前請詳閱說明書警語及注意事項
合利他命藥品股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段39號3樓

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