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林書煒替長輩獻上「愛的正能量」，婆媳關係直線升溫

▲▼配圖,合利他命EX Plus 強效錠,日本,醫療級B群。（圖／合利他命提供）

生活中心／綜合報導

優雅大方的林書煒，從記者、主播到主持人，樣樣都能勝任，同時也是兼顧家庭的妻子、媽媽，也曾需要兼顧女兒與媳婦的身分。忙碌穿梭在家庭、事業的她，是如何在日常生活中還能處處體貼到長輩的需求呢？

把自己的好經驗分享給長輩，愛不用等開口

時常與長輩互動，加上主持節目聽到各種婆媳故事，林書煒發現，長輩遇到問題常常不會主動開口，尤其常見的「酸痛」問題，相信你我身邊都不乏長期被酸痛困擾的長輩。

▲▼合利他命EX Plus 強效錠,日本,醫療級B群。（圖／合利他命提供）

林書煒本身因主播工作要長時間維持站姿或坐姿，也曾被腰背酸痛困擾。節目中曾有醫師分享，很多人是因為維生素B1不足才造成酸痛反覆發生，林書煒開始嘗試補充維生素B1後發現酸痛的確有效緩解，疲勞感也獲得改善。此後就會特別關心家中長輩的B1攝取狀況，提前貼心準備好有效補充B1的營養品給長輩，幫助他們擺脫酸痛。

▲▼配圖,合利他命EX Plus 強效錠,日本,醫療級B群。（圖／合利他命提供）

家醫科醫師 : 補充 B1 給細胞正能量

家醫科許書華醫師也表示，人體必需維生素中，B1是攸關人體肌肉協調與神經傳導的重要維生素，能將飲食中的營養轉化為細胞所需要的能量，有效緩解疲勞、酸痛以及末梢發麻的狀況。

許書華醫師也建議，選擇含有「維生素B1誘導體TTFD」的醫療級B群能提高補充效率；長時間維持血液中維生素B1高濃度，也更容易進入肌肉或神經組織、有效作用快速到達全身。

過年替長輩準備日本市佔第一醫療級B群「合利他命EX Plus 強效錠」讓長輩擺脫酸痛

林書煒也分享他與家人平常使用醫療級 B 群合利他命 EX Plus 強效錠，含有維生素 B1 誘導體 TTFD，不只紓解了自己與丈夫的身體酸痛，也讓婆婆緩解了反覆多年的酸痛不適。

新年春節將近，正是好機會送長輩適合的健康好禮，讓他們擺脫酸痛的醫療級B 群就是一個好選擇。日本銷售第一的合利他命屬於醫療級 B 群，台灣各大藥妝與藥局通路皆有販售，在台灣購買既方便也能避免買到假貨或是水貨的風險。

▲▼合利他命EX Plus 強效錠,日本,醫療級B群。（圖／合利他命提供）

合利他命關鍵B1大解密，了解更多 : https://reurl.cc/XqAZqD

*依據Instage 2006/4月至2021/1月調查日本零售通路包含Drugstore / Supermarket / CVS / Home center / Discount store之維他命B群藥品實際銷售數據進行統計分析

衛署藥輸字第025431號
北市衛藥廣字第113010243號
本品為醫師藥師藥劑生指示藥品，使用前請詳閱說明書警語及注意事項
合利他命藥品股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段39號3樓

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