小英8年／學者評兩岸「內有餘外不足」　中共壓縮我迴旋空間

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。



記者鄭佩玟／台北報導

蔡政府執政八年來靠著「抗中保台」讓民進黨獲取選舉紅利，但國防部長邱國正日前針對台海情勢一席「睡不好覺」說法引發恐慌，副總統賴清德520後就任總統，「台獨」標籤更是如影隨形跟著賴清德。談到蔡英文八年兩岸關係，台大政治系教授左正東以八字定調，「對內有餘，對外不足」，雖在選舉時擄獲中間選民的支持，但綜觀而言，卻也使得台灣的立場在美中之間失去平衡。

蔡總統八年執政，台美互動頻繁，民進黨也自詡台美關係是史上最佳，但在兩岸關係層面上，過去八年，因為缺乏對話的「政治基礎」，兩岸官方幾乎零互動，雙邊關係陷入冰點。左正東表示，縱使蔡時代的兩岸路線深獲中間選民肯定，但就實質面來說，兩岸關係不僅無法突破陳水扁對抗、交惡的困局，甚至是在疫情後緊張局勢急遽升高，「當然中國也有其責任，但蔡英文確實可以做得更好。」

「就政策面來說，限制比鼓勵多出太多太多了。」左正東指出，隨著2020年初新冠疫情爆發，中國大陸祭出清零政策並封鎖國境，蔡政府也就順勢關上陸客來台大門，也不准台灣旅行團組團前往大陸，因此兩岸中斷交流已經超過3年，但隨著疫情解封，我政府原定今年3月1日開放兩岸團客觀光，但2月初，觀光署卻宣布，因中方迄今未就陸客團來台安排、片面宣布改變M503航路運行等問題，因此原規劃作業將不再進行，也要求旅行業即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。陸客團不來，從現實面來看，確實對台灣的內需型產業產生衝擊。

左正東認為，兩岸政治上的拉鋸有起有落，但民間交流一直是緩解兩岸緊張的潤滑劑，但從蔡英文執政以來，兩岸民間交流越見冷清，雙方觀光客與學生互動逐漸減少，過去在馬政府時期，大陸涉台官員都有來台交流的經驗，對我民間有直接與深刻的認識，但新一代的大陸官員缺少與台互動的經驗，對台態度更顯鷹派了。

另外，左正東也說，中國大陸2漁民在我金門限制、禁止海域捕魚遭我方驅離時身亡，先是大陸國台辦否認有限制、禁止海域一事，大陸海警局日前跟進宣布，將在廈門金門海域常態性執法，從相關脈絡來看，大陸海警局船隻駛入我限制、禁止海域執法一事即將成真，使得中華民國有效控制的範圍已萎縮，「不管是海峽中線，還是防空識別區縮小，這都是蔡英文不可迴避的責任，更是賴清德所要面對的難題。」

兩岸官方開始接觸以來，前人花費了無數心力累積了許多互信基礎，讓複雜兩岸往來有了許多彈性處理機制。左正東認為，蔡英文處理兩岸關係的策略，已使台灣在美中之間失去平衡，「雖然她努力不跨越對岸紅線，努力不讓中國對台灣開戰，但隨著兩岸緊張局勢升高，同樣也會動搖美方對台的信任。」

▼台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

