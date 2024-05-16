陸房市低迷　北大教授：未來幾年房價將明顯上漲！

▲大陸房市不振。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，多家房企接連爆雷，但北京大學一名教授卻稱，別看現在房價下降壓力很大，供需矛盾可能沒多久就會逆轉，「未來幾年城鎮房地產價格會明顯上漲！」

根據中國網財經報導，北京大學國家發展研究院兼職教授徐高表示，現在正在經歷的是新中國房地產市場成立以來，最大規模的供給收縮，「我現在擔心在未來幾年，恐怕城鎮房地產價格會明顯上漲。」

徐高指出，別看現在短期內房價確實下降壓力很大，但供需的矛盾可能用不了多久就會逆轉，「在不遠的未來，可能一兩年、兩三年，城市裡房價上漲壓力會比較大。」

徐高解釋，道理很簡單，因為供給大幅收縮，而在需求側，現在老百姓不是不買房，只是不敢買期房，「所以，老百姓買房的需求只是暫時被地產開發商信用風險所抑制，並非真正沒有需求。在這種情況下，未來房地產市場房價的壓力恐怕會相當大。」

徐高強調，政府對房地產市場的政策扶持也是推高房價的一個重要因素，「在投資過剩的經濟體中，投資回報率會很低，此時最有效的投資方式就是不投資，而是把收入轉移給消費者，讓他們去消費，這需要從企業部門向居民部門做大量收入轉移。」

徐高的說法在網路上引起大量討論，但大部分網友都不認同他的看法，「會漲的話，你們北大教授多買點吧！」「上漲靠什麼支撐？繼續高槓桿嗎？」「專家說得對，趕緊多買幾套吧！」