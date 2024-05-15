陸又一房企爆雷！　「華南五虎」雅居樂：無力償還境外債利息

▲大陸房企雅居樂。（圖／翻攝雅居樂）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸再有一間房企爆雷，曾與恆大、碧桂園並列「華南五虎」的雅居樂14日發出公告，稱公司面臨流動性壓力，預計將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。

雅居樂在公告中表示，鑑於公司面臨的流動性壓力，目前尚未支付2020票據的有關利息，該票據利息支付的寬限期已於上日到期，並預期將無能力履行境外債務項下的所有付款義務。

雅居樂提到，將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，以維護各持份者的利益。公司尚未接獲相關債權人就2020票據發出任何加速還款通知。

雅居樂指出，中國房地產行業持續處於下行趨勢，大部分地區的銷售仍然低迷。集團今年首4個月預售總值65.5億元人民幣，較2023及2022年分別下跌68%及73.9%。

雅居樂強調，「即使面對行業困境、融資及再融資越趨困難所帶來的流動性壓力，集團一直努力最大限度減低對業務營運的影響，並履行償債義務。」

雅居樂說，將繼續全力推進項目交付、加快物業預售，加速收取銷售所得款項，以改善資產負債狀況。

雅居樂還說，將聘請外部財務顧問及法律顧問，以協助評估資本結構及流動性狀況，尋求可行的境外債務整體性解決方案，並將適時積極與境外債權人就潛在解決方案進行溝通。

廣東五大房企恆大、碧桂園、富力地產、雅居樂，以及合生創展過去被外界稱為「華南五虎」，但近幾年多家房企接連發生債務危機，截至目前，「五虎」之中只剩下合生創展一家尚未爆雷。