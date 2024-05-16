桃園醫院與國防醫學院合作　發現關節保健新希望

▲部桃骨科部主治醫師陳奕舟、主任許祐堡、主治醫師黃宗熙(由左至右) 研究老藥新發現，治療關節退化啟發新契機。(圖／部桃提供)

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部桃園醫院骨科部與國防醫學院的研究團隊合作，進行一項突破性的基礎研究，發現葡萄糖胺和水飛薊素能改變軟骨細胞的代謝平衡，促進關節健康。這項研究由部桃骨科部部主任許祐堡、主治醫師陳奕舟、主治醫師黃宗熙，以及國防醫學院的吳佳駿和黃世明兩位教授聯合完成，成果並在國際知名學術期刊《國際分子科學雜誌》上發表。

部桃指出，這項研究名為「葡萄糖胺和水飛薊素對人類軟骨細胞的糖基化和細胞代謝的影響」。葡萄糖胺是廣泛應用於關節保健品中的常見成分，而水飛薊素則主要以其強大的抗氧化能力為人所知，常用於保肝藥品中。研究結果顯示，這兩種成分可以通過改變軟骨細胞的糖基化模式和調節細胞代謝活性，從而促進軟骨細胞的健康，這為關節退化治療帶來了新的希望。

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研究團隊強調，葡萄糖胺和水飛薊素的作用機制非常複雜，並且它們對於人體其他細胞也有廣泛的影響。因此，雖然這項研究成果令人振奮，但在臨床應用時需要謹慎，應該在專家的指導下使用，並注意可能的副作用。部桃骨科團隊期望這項研究，能為未來的關節治療帶來新的啟發和契機。