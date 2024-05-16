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星宇航空首推北海道滑雪包機　早鳥抽「不限航點商務艙機票」

▲▼星宇航空與星野集團首度推出北海道頂級TOMAMU滑雪包機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與星野集團首度推出北海道頂級TOMAMU滑雪包機。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

星宇航空與星野集團首次推出「北海道滑雪包機」，5天4夜套裝行程包含機場至度假村專車往返接送、滑雪裝備租借券，僅2025年1月5日一梯次，6月17日前訂購享早鳥優惠，抽北海道不限航點商務艙機票來回機票，另國泰航空5月20日前機票買一送一，與11家旅遊業者合推香港3天2夜自由行優惠。

星宇航空表示，首次與星野集團針對冬季高端旅遊市場推出「北海道TOMAMU滑雪包機」，並且再度推出「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪」機加酒套裝行程，即日起至6月17日前訂購享早鳥第二人折價3000元，再加碼抽星宇航空北海道不限航點商務艙來回機票、星野TOMAMU度假村住宿券等大獎。

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▲▼「北海道TOMAMU滑雪包機」僅2025年1月5日限量出發一梯次。（圖／星宇航空提供）

▲「北海道TOMAMU滑雪包機」僅2025年1月5日限量出發一梯次。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，「北海道TOMAMU滑雪包機」僅2025年1月5日限量出發一梯次，除了有機場往返接送、早餐券、滑雪吊椅使用券、滑雪裝備租借券，額外加贈價值JPY 5500晚餐券及愛絲冰城活動體驗券。TOMAMU滑雪場以粉雪雪質聞名，29條滑道，擁有愛絲冰城、霧冰平台及室內30度以上的微笑沙灘等設施。

「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪行程」5天4夜共2梯次，每梯限額50名，搭乘星宇航空台北-仙台直飛航班，出發日期分為2025年1月18日及2月15日，入住星野集團「磐梯山溫泉飯店」，每人6萬2800起，行程包含機場往返接送、每日早晚餐券、滑雪吊椅使用券、滑雪裝備租借券，並加贈一日遊行程。

星宇航空表示，仙台磐梯山擁有適合初學者的平緩雪道、職業滑雪者喜愛的長雪道、急斜面及粉雪區等各種滑道，也有使用牆壁及跳台的滑雪區域，豐富多變。相關活動優惠可至活動網頁查詢。

▲▼國泰航空因香港國際機場贊助，5月20日前機票買一送一。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空因香港國際機場贊助，5月20日前機票買一送一。（圖／國泰航空提供）

此外，國泰航空與山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、飛揚旅遊、雄獅旅遊、溫馨旅行社等11家旅遊業者合推香港機票買一送一活動（活動機票由香港國際機場贊助)，即日起至5月20日17:00止，由台北、高雄出發皆可，旅遊期間為5月17日至12月31日。

國泰航空表示，除了香港來回機票之外，個別旅行社推出「機加酒自由行超值優惠」，包括迪士尼樂園及酒店行程、山頂纜車、贈送上網卡及八達通卡等。相關資訊可至香港旅遊發展局活動網頁查詢。

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