國中會考周六登場　勿帶手機入場「國家級警報響視同違規」

▲國中教育會考本周六、日登場。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

113年國中教育會考將於本周六、日（18、19日）登場，今年共有19.2萬人報考，其中以新北考區2萬9828人報考最多，設有29個考場，1018間試場。新北市教育局提醒考生，勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並完全關機，尤其近期地震不斷，應試時若手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

根據全國試務會資料，今年國中會考共有19萬2127人報名，集體報名有19萬212人，個別報名1915人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬9825人，中投考區2萬9181人，及台北考區2萬1311人。

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新北教育局表示，國中會考第一天考社會、數學、國文及寫作測驗共4科，第二天考自然及英語（含閱讀及聽力）2科。考場平面圖及試場分配表將於明天（17日）公布於各考場，考生可在明天下午3點到5點至考場認識環境，但不得進入試場。建議考生預先了解交通動線，親自查看考場，務必詳閱簡章說明的作答注意事項及試場規則。

新北教育局指出，考場違規扣點事件中，以提早翻開試題本作答及逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多，提醒考生勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並完全關機，尤其近日餘震不斷，若考試時發生地震，手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

新北教育局說，為使學生安心應考，各考場學校積極準備各項應變措施；警察局進行交通管制及疏導；校護提供緊急醫療支援；民政局、工務局、水利局及各區公所協助管制考場附近暫勿施工及辦理活動，並設置考場服務員等多項便民服務。



▲國中教育會考考試日程表。（圖／新北教育局提供）