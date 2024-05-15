凱特王妃養病告假　傳王室工作換「這位公主」接手

▲凱特王妃（左）自從去年耶誕節以後，就因生病再也未出席王室公務。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）今年初接受腹部手術後，上月透過影片向大眾宣布罹癌，目前專心休養，所有王室公職都暫停。英媒報導，在凱特王妃養病期間、以及英王查爾斯三世（King Charles III）逐漸恢復工作之際，王室需要更多人手，而碧翠絲公主（Princess Beatrice）將擔任救援的重要角色，幫忙接手一些工作。

35歲的碧翠絲公主是安德魯王子（Prince Andrew）的大女兒、王位第9順位繼承人，沒有王室職責在身，目前在紐約一家新創公司工作。根據《每日郵報》報導，今年夏天她將回到倫敦，與王室家人參加一些重要活動，例如下個月日本德仁天皇和雅子皇后將到英國進行國是訪問，公主與大伯、查爾斯三世會白金漢宮一同迎接他們。

另外，英國王室在夏天有許多重要活動，如皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）、國宴、嘉德日（Garter Day）、諾曼第登陸80週年紀念，以及白金漢宮花園派對等。查爾斯三世希望碧翠絲公主能參與，偶爾妹妹尤金妮公主（Princess Eugenie）也加入，在必要時協助王室，成為傳統與現代之間的橋樑，展現王室的團結與韌性。

▲碧翠絲公主（左）與丈夫艾杜亞度馬佩利莫茨伯爵。（翻攝X@saadsalman719）

一名消息人士指出，查爾斯三世明白，他精簡君主制後，王室變得骨瘦如柴，他很依賴妹妹安妮公主、以及弟弟愛丁堡公爵愛德華王子一家人。國王希望王室注入一些新血，覺得碧翠絲公主和尤金妮公主都睿智可愛，她們應該能幫王室增添魅力。尤其碧翠絲公主渴望發光發熱，她曾經很古板害羞，但現在看起來自信又時尚。

事實上，碧翠絲公主曾在濯足節禮拜協助已故女王伊莉莎白二世，展現她為公共盡責的態度。報導指出，她未來預料會繼續協助王室活動，展現她對王室家庭的效忠。



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