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社會 社會焦點 保障人權

悶殺2幼兒因壓力大？鄰居揭狠母「假人設」：最可憐的是蘇父

雙寶媽狠心殺害2兒女。（圖／黃翎瑄攝）

▲雙寶媽狠心殺害2兒女。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北一名36歲蘇姓女子14日在新北中和區某汽車旅館，以枕頭悶殺2名子女，震驚社會。蘇女落網稱，因照顧罹癌外婆、兒女壓力很大，才會下手，目前已被收押禁見。然而鄰居對這個說法相當不以為然，透露幾乎都是蘇女的爸爸在照顧外婆。

未婚的蘇女長期獨自扶養一雙兒女，母親節當天帶著小姊弟入住汽車旅館，豈料竟狠心悶殺2名子女，直到14日閨蜜前來探訪，全案才曝光。警方趕抵現場時，小姊弟陳屍床上，房內留有K他命、空啤酒瓶等物品。

蘇女落網後坦承，因飲酒、吸毒後情緒不穩，才會拿枕頭悶死年幼子女。據了解，蘇女表示，原本是百貨公司櫃姐，為了照顧罹癌的外婆，因此把工作辭掉，生活和經濟壓力非常大，加上母親節當天跟家人發生爭執，才會帶著子女和家當入住汽車旅館。

不過，鄰居對於蘇女稱照顧生病外婆壓力大的說法，保持存疑態度。根據《東森新聞》報導，住在蘇家旁超過40年的一位老鄰居說，最可憐的其實是蘇父，他年輕時就與妻子離婚，一個人從事水電工作撫養大三名小孩，蘇女以前都很正常，但最近這幾年開始整個人「大走鐘（台語）」、「你相信吸毒的人說的話嗎？」

鄰居向媒體透露，主要都是蘇女的爸爸在照顧外婆，年紀已經很大，卻因為龐大醫療費用，還繼續做水電工作，平時還要幫忙接小孩、做家務，反觀蘇女幾乎往外跑，白天送完小孩就回家睡覺，都是蘇父推上推下，帶重病的外婆去醫院看診就醫，蘇女哪有在照顧。

目前全案依殺人罪偵辦，蘇女已被收押禁見。至於受害的兒女遺體今（16日）會進行解剖，釐清身體內是否含有相關毒物。

《CTWANT》提醒您：

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

◎珍愛生命，向毒品說NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

◎禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

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