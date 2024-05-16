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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被傅崐萁摸頭遭綠狂酸　黃國昌還原狀況：人與人幽默互動卻被政治攻擊

記者袁茵／台北報導

為了17日院會三讀通過國會改革相關修法，國民黨團決定夜宿議場門口，而民眾黨團也隨後加入，15日晚間2黨黨團總召傅崐萁、黃國昌於議場門口前坐鎮時，傅崐萁摸了黃國昌的頭，引發綠營一陣狂酸。對此，黃國昌16日還原當時狀況，並說這是人與人之間幽默互動，卻被民進黨政治攻擊，「真的覺得夠了！」

▲▼朝野黨團協商 韓國瑜 傅崑萁 黃國昌 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

針對傅崐萁15日晚間摸了黃國昌的頭，黃國昌16日於立院受訪時聽聞問題，先是大笑了好幾聲，隨後表示昨晚在立院議場輪到他排班，剛好也有一些網路媒體在直播，而民眾黨新北市議員陳世軒也來探班，兩人就聊到「如果週五有人要上去佔主席台，有武場的話，這時候怎麼辦？」

黃國昌提及，自己就開玩笑地說，如果有武場的話，就交給國民黨團負責，「傅崐萁似乎是聽了這句話之後，覺得我把鍋全部甩給他，然後他就開玩笑來拍了我頭一下，這完全是人跟人之間非常幽默的互動，連人跟人之間這麼幽默的互動，民進黨都可以拿來做政治攻擊，我真的覺得夠了！」

黃國昌說，民進黨應該好好反省，為什麼現在有需要在議場前面，不正是因為民進黨國會改革8年跳票嗎？跳票8年、開了8年芭樂票的芭樂黨，現在該做的事情，是站出來跟人民道歉；第二個，民進黨從來沒理解過318運動所代表的精神，是對於掌權者違法濫權發出怒吼，而當時的國會卻無能阻擋，所以人民才要用公民不服從的方式來處理。

黃國昌強調，當時是站在掌權者的對立面，對於掌權者違法行為，透過公民行動予以遏止，「從來就不是綠色的！」民進黨似乎認為，只要現在不支持民進黨，就全部都是賣台、中共同路人，「民進黨夠了！這樣貼標籤、潑糞行為，沒辦法掩飾你們國會改革跳票8年的事實。」

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