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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明國會改革、花東建設條例闖立院　綠營：韓國瑜別院長不當去當傅小弟

▲▼民進黨團召開 昌小弟好乖 傅老大摸頭 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「昌小弟好乖 傅老大摸頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

明（17日）院會將處理國會改革法案、藐視國會罪、花東交通建設等數案，民進黨團今表示，環島高鐵以及花東快速道路都還沒有進入逐條討論，委員會沒有、韓國瑜主持的朝野協商也沒有，明天就要表決了，請韓國瑜珍惜國人給予的機會，不要好好院長不當要當傅崐萁小弟，沒有協商就不應當強行表決，最後一次公開喊話、先禮後兵，依舊期待國會是能夠論述及論理場域，再怎麼野蠻跟猖狂都不能無視民主。

對於藍白聯合排隊守議場，民進黨團書記長莊瑞雄表示，藍白深夜在議場大門口歡樂派對，幾乎可以預見他們聯手的結局，但難道明天就真的虎虎生風、攻無不克？國會擴權法案到現在，有沒有任何一個條文被討論。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，守議場可以，但藍白跳過所有民主國會程序、硬幹爭議法案，院長韓國瑜若無心協商為何要當院長？這不就是一個國會議長最要發揮權限跟影響力的地方？不談立場也不用偏袒民進黨，只希望韓國瑜堅守程序正義跟原則。

洪申翰指出，過去不分黨派，每任國會議長對於協商都是戰戰兢兢，一個法案品質好壞，是否能得到朝野同意的關鍵就是協商，現在韓國瑜是為了配合傅崐萁，還是沒耐心，居然棄守自己最重要的權力，跳過協商要表決。

莊瑞雄感嘆，立法院長一代不如一代，這個位置位高權重，韓國瑜政治生命像九命怪貓，預期他選不上的他選上了，預期他會有一番作為卻因為落跑被罷免，峰迴路轉到立法院當院長，這不是只有穿西裝、敲敲槌就很威風。

莊瑞雄強調，立法院長需要折衝、協調、擬具共識，這才是人民需要的國會，藍白聯手產生很大威力，但細究其條文，民眾黨跟國民黨主張不同，尤其對聽證者要不要課與刑法不同調，但為了各取所需先來場歡樂派對，藍白到底在怕什麼？過去哪一部法案在協商冷凍期是連討論都不用？民進黨國會多數時也是透過論述接受社會檢驗，一定讓各政黨暢所欲言，不當黨產條例如此、前瞻建設也是。

莊瑞雄坦言，藍白聯手威力很強，民主政治就是政黨政治，任何落選人都是自我檢討、徐圖再起，藍白上次都有推出總統候選人，無法兌現的選舉支票，選輸之後幫執政黨開支票，在野黨是監督執政者開出的支票、對人民的承諾有無落實，現在是選輸了幫你開支票。

莊指出，台北市議會也不敢隨便做決議要社子島開發，結果到國會，選舉期間的財政紀律都拋到雲霄外，藍白聯手威力無窮，越有爭議的法案越要碾壓，若韓國瑜院長不好好當要當別人小弟，一切後果他要自行負責。

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