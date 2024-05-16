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大陸 大陸焦點 特派現場

離奇！受潮玉米奪4命　目擊者：他們進入船艙後沒走出來

▲▼玉米。（圖／路透社）

▲玉米受潮釋出的氣體，竟然導致大陸江西四名工人死亡。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸江西發生一起離奇死亡意外，4名工人轉運「受潮」玉米後，接連發生身體不適，送醫搶救，最後相繼去世。最後調查死亡原因，竟然是玉米發酵後二氧化碳超標導致窒息。

陸媒《瀟湘晨報》報導指出，該起事件發生於江西豐城一艘安徽籍貨船所屬公司，因貨船過閘時被通行航道下方石頭戳穿船底，造成船舶漏水，貨物受潮，隨後進行過駁，也就是把船上貨物卸載到另一艘安全船。

目擊者描述，「提供過駁服務的工作人員，去船機艙去啓動船舶，一個接一個沒有上來，過駁船吊機老闆也遇難了。」

現場人員發現，4人怎麼一直沒從船艙出來，立刻報警。豐城市公安、消防、海事等單位迅速組織人員趕到現場，將遇險人員緊急送往豐城市人民醫院進行搶救。

最終，4人經全力搶救無效死亡。據初步鑒定，排除他殺，符合窒息死亡特徵，4人死亡原因是玉米受潮後產生氣體過濃致死。

負責人初步調查稱，「不知道短時間內，潮濕玉米發酵會產生這麼高的氣體濃度，造成人員現場突發意外，也是極端案例。」

據了解，目前其公司貨船已經離開，遇難人員不是船公司人員，現場事發後被封鎖，相關詳情需與豐城市交通運輸局瞭解。

▼ 受潮玉米奪四命引起大陸網友注意   。（圖／翻攝 我們微博）

▲▼ 受潮玉米奪四命 。（圖／翻攝 我們微博）

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