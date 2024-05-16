陸4工人「轉運玉米」窒息身亡！疑「潮濕發酵」產生高濃度氣體

▲玉米。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

江西宜春豐城一艘載運1000多噸玉米的貨船傳出命案，4名工人在登船轉運玉米時，疑似吸入了玉米發酵產生的氣體身亡。當地官方已證實4名工人窒息身亡，但進一步情況有待調查。

根據陸媒報導，貨船公司的相關負責人表示，遇難人員不是貨船的船員，貨船當天過閘時，被通行航道下方的石頭戳穿船底，造成船舶漏水，貨物受潮，隨後進行了過駁，事故是發生在過駁船上。

負責人說，豐城當地一名船老闆當時來提供過駁的服務，事故是發生在其中一艘過駁船上，「當地人經營的，屬於過駁吊機老闆自家配套的船。」

負責人指出，5月9日過駁作業就已經完成，5月10日，提供過駁服務方的工作人員下到過駁船機艙去啓動船舶，「一個接一個沒有上來。過駁船吊機老闆也遇難了。」

負責人提到，初步了解，4人是因玉米受潮後產生氣體過濃致死，「潮濕玉米發酵會產生這麼高的氣體濃度，造成人員現場突發意外，也是極端案例。都不知道短時間會產生這麼大濃度的氣體。」目前其公司貨船已經離開，現場事發後被封鎖。

豐城市政府15日晚間發出通報，稱「皖聯順1098號」船舶5月7日裝載1027噸玉米粒，由安徽阜陽運往江西贛州港五雲碼頭，途經贛江豐城段時，船體與導航墩發生磕碰出現漏水，船主通過打錨船船主，聯繫轉駁船船主轉駁玉米粒，並於8日上午開始轉駁作業。

通報中提到，10日9時30分許，貨船船主發現轉駁船船主以及3名工人倒在轉駁船底艙，隨即撥打電話向海事、公安部門求助。

通報中也證實，10日14時30分許，4人經全力搶救無效死亡。據初步鑒定，排除他殺，符合窒息死亡特徵。