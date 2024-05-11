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社會 社會焦點 保障人權

越式洗頭「頭髮打死結」新竹女怒告求償32萬　判決結果曝

▲▼洗髮錯誤。（圖／Unsplash）

▲新竹曾姓女子洗頭時頭髮打結，向店家求償32萬元。（示意圖／取自圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹曾姓女子到一家越式髮廊洗髮，吹髮時卻發現頭髮嚴重打結，店家承諾另外安排時間幫她修補，但曾女認為自己沒空去，向店家索賠6萬元遭拒後，提告求償剪髮、護髮費用4500元，又稱洗頭髮後產生「適應障礙」，向店家求償精神撫慰金20萬，包含其他接髮、頭髮重整等費用，共求償32萬元。新竹地院審理，判店家須付曾女4500元，其他請求駁回。

曾女表示，她在去年11月29日深夜11點半，到這家越氏洗頭店洗頭，到了吹頭髮時，才知道頭髮打結，店內多人嘗試替她解開頭髮，弄了1個小時，頭髮打結卻更嚴重，直到凌晨3點，店家表示無法處理，並承諾除了這次消費不收錢外，還會幫她支付剪髮、接髮、染髮、護髮的費用，並另外安排時間幫她補救。

曾女說，她因為沒空再到髮廊，向髮廊求償6萬元遭拒，後續她到其他髮廊把頭髮打結的部分剪掉，並進行護髮，共花了4500元，還另外支付接髮費2萬2000元、頭髮重整費用8萬元、縮毛矯正5千多元，再加上護髮、染髮費用萬餘元，總共花了12萬元左右，另外她覺得原本的洗頭店態度不好，讓她飽受痛苦，因而需要到精神科就診，還要再求償20萬元精神撫慰金，共要店家賠她32萬元。

店家則在審理時表示，曾女來店消費時，頭髮就有毛躁、打結的情形，並非他們造成，而且打結的頭髮並非不可回復，他們也表示願意處理，但曾女卻自行決定剪掉頭髮，且也沒提出接髮費用等相關單據，另外，曾女直到隔年1月23日才到精神科看診，難認和洗頭髮有什麼因果關係，希望法官駁回曾女的請求。

法官認為，曾女在消費當場就拍攝頭髮打結的照片，店家也承諾會負責將頭髮恢復原狀，可見曾女主張她因洗頭導致頭髮打結為事實，不過除了店家願意賠償曾女剪髮、護髮費共4500元外，曾女未提出其他任何支出單據，而且曾女在事發4、5天後就剪掉打結的頭髮，卻在快2個多月才到精神科就診，聲稱有「適應障礙」，難認和洗頭髮有因果關係，判店家只須給付曾女4500元。另曾女還需負擔訴訟費用3372元，可上訴。

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