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92歲榮民賣房捐700萬　「1餐1顆饅頭」存5年再捐50萬

▲▼住在新竹榮家的劉明芝爺爺，將省吃儉用近5年存下的50萬元全數捐出。（圖／翻攝臉書／新竹榮譽國民之家）

▲住在新竹榮家的劉明芝爺爺，近日又將近5年來存下的50萬元全數捐出。（圖／翻攝臉書／新竹榮譽國民之家）

記者柯振中／綜合報導

住在新竹榮民之家、高齡92歲的劉明芝爺爺，先前出售了房屋，將所得的700萬元全部捐出，用來照顧同袍遺孤，近日又將省吃儉用將近5年存下的50萬元，捐給榮民之家，用來改善、提升服務品質，以及提供遺孤學子就學，善舉令人動容。

新竹榮民之家主任白恩惠表示，劉明芝爺爺2019年間入住新竹榮家，2020年時將名下的房屋出售，並將所得的700萬元捐出，用來照顧同袍遺孤，自己則是領著微薄的就養金，省吃儉用度日。

▲▼住在新竹榮家的劉明芝爺爺，將省吃儉用近5年存下的50萬元全數捐出。（圖／翻攝臉書／新竹榮譽國民之家）

▲住在新竹榮家的劉明芝爺爺，近日又將近5年來存下的50萬元全數捐出，其中30萬用來提升榮家的生活設備，另外20萬則是用來照顧榮民遺孤、支持遺孤學子就學。（圖／翻攝臉書／新竹榮譽國民之家）

將近5年的時間，劉明芝爺爺從就養金中存下了50萬元，近日他又將其中的30萬元捐出，用來提升榮家生活設備，另外的20萬元同樣捐出當善款，用途是照顧榮民遺孤、支持遺孤學子就學。白恩惠提到，劉明芝爺爺生活樸實、為人謙遜，且做善事不求回報，如此大愛、無私的精神值得學習。

劉明芝爺爺是湖南長沙人，由於雙親早逝，18歲隨著國軍來台以後，就再也沒有回去大陸，一輩子沒有娶妻、勤儉度日。劉明芝爺爺退伍以後在台擔任清潔隊員，工作34年以後退休，時常1顆饅頭配1杯白開水就當成一餐，甚至連公發的清潔隊褲子都穿了20多年，生活過得十分簡樸。

▼劉明芝爺爺過去就已將700萬元的賣房所得捐出，如今再捐50萬，大愛的胸懷令人動容。（圖／ETtoday資料照）

▲新竹榮家2名高齡90多歲老榮民劉明芝（右）和楊重華，20日上午預立遺囑、捐出共一千萬遺產，退輔會副主委呂嘉凱頒發感謝狀並送劉明芝念念不忘的甜鹹餅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

儘管生活節儉，但劉明芝爺爺為人慷慨，樂善好施的精神令人動容。他認為，現在所擁有的錢財，是因為國家的照顧，也相當感謝榮家待他如親人，因此希望能夠盡己所能回饋社會，讓心中更踏實、安心。

 
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