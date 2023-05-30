人妻外遇70多歲男！夫綠見「穿內褲在床」崩潰　她：配眼鏡便宜

▲人妻遭抓包跟70歲內褲老翁同房。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

記者許凱彰／台中報導

台中一名蔡姓人妻去年11月遭丈夫抓包與70多歲劉姓男子共處臥房，當時劉男甚至只穿著內褲坐在床上。在被抓包之後，人妻解釋，是因為劉男具有榮民的身分，「一起配眼鏡比較便宜」。

不過，在查看行車紀錄器之後發現，兩人以「小老婆」、「老公」自稱，還言及彼此過往的性愛經驗，也討論是否要到住處發生性關係。在他離開之後，討論性行為聲響是否有被聽到，應該如何圓謊，由此可見兩人確實發生過性行為，還會在對話中百般嘲諷羞辱他，決定提告求償100萬元。

「丈夫沒有給我生活費，不斷脅迫離婚，還要我放棄所有權益，我跟他（丈夫）已經難以生活。」面對丈夫的指控，蔡女否認侵害配偶權表示，車子平時是她單獨做使用，丈夫私下取得與他人的對話紀錄，有妨害秘密嫌疑，蒐集來的證據是否有證據力有疑慮，同時也無法證明與劉男是否有發生過性行為。

對此，對於為何深夜會與蔡女共處一室，劉男表示，因為女方長期受到丈夫漠視，「想要出家」，無助之下才會找他討論，他也已經70多歲了，可以提供幫助。

台中地院法官認為，劉男和蔡女都是有配偶之人，理應避免共處一室，更遑論劉男在深夜只穿著內褲與蔡女在臥室中獨處；另外，根據兩人的對話內容，兩人還會以「小老婆」、「老公」稱呼互傾愛意，討論床第性事，顯然是以親密愛人關係自居，從種種跡象看來，兩人的交往早已超越普通朋友關係。