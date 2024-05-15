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大陸 大陸焦點 特派現場

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

▲中國外長王毅批美挑起貿易戰會自食其果。（圖／CFP）

▲大陸外交部長王毅。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國14日宣布提高中國大陸電動車的進口關稅至100%，引起陸方強烈反彈。大陸外交部長王毅15日表示，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，是當今世界上最典型的霸道霸凌，「國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。」

王毅15日在北京會見巴基斯坦副總理兼外長達爾，並在會後回答記者的問題，談到美國近期連續多次對大陸加徵關稅時，王毅提到，美國的行為說明了，美國一些人為了維護自己的單極霸權，已經到了失去理智的程度。

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

王毅指出，「美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運作造成進一步破壞；並不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發14億中國人民更加奮發圖強。」

王毅說，世貿組織已明確做出結論，美國的301關稅違反世貿規則，是違反國際法的行為，世界上有基本常識的國際貿易人士也都認為，美方的這種做法既損人又不利己，「美國作為世貿組織的創立者之一，不但不願當好表率，反而帶頭違規，不但不糾正錯誤，反而錯上加錯。」

王毅還說，「美方如何解釋你們所標榜的『公平競爭』？如何取信於國際社會？」

王毅強調，單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎，「在全球經濟復甦的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。」

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

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