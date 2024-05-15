楓港洋蔥皮染絲巾令人驚艷　屏檢榮譽觀護人讚化腐為神奇

▲屏東地檢署榮譽觀護人研習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為提升提昇榮譽觀護人專業知能，5 月13日假屏東縣枋山鄉楓港社區發展協會，辦理榮譽觀護人訓練研習；檢察長陳盈錦致詞肯定榮譽觀護人長期對司法保護業務的關懷及幫助受保護管束人復歸社會的努力及成效，也感謝該署社會勞動執行機構「楓港社區發展協會」提供場地，讓來自各鄉鎮榮觀有機會走訪「總統故鄉」來場深度充電之旅，希望此行大家都能收穫滿滿。

這次訓練研習課程，首先由楓港社區發展協會執行長黃隆献就「社會勞動暨社區營造分享」提及如何適才適用社會勞動人力，甚至透過老師傅帶領，重現木炭窯，為當地的木炭產業留下記錄，讓小農漁村搖身一變成更優質社區。

接著由獲得112年度績優榮譽觀護人法務部表揚黃松美榮譽理事長分享輔導個案過程，如何與個案建立關係、處理抗拒、結合資源，讓大家更加瞭解對個案應有的責任，最後並期許自己及每一位榮觀做個有溫度的人，試著用不同角度與視野看待問題，發掘出個案美好的一面，以利協助其更生。

下午由楓港社區發展協會工作人員帶領大家認識楓港社區的特色及利用在地農作物洋蔥皮，親手染出獨一無二的絲巾；當打開絲巾作品那一刻，令在場榮觀們又驚又喜，就像在輔導個案過程一樣「化腐朽為神奇」。

陳檢察長形容榮譽觀護人就像便利商店全年無休，在受保護管束人回歸社會的路程中，亮起一盞明燈，讓他們看到希望，代表地檢署，致上最高的感謝。也藉由榮觀夥伴們經驗分享及相互討論中，達到自我成長及提高輔導效能，為爾後能更順利協助地檢署執行各項觀護工作。