快訊／中和小姊弟慘死3人移送！2寶媽低頭閉眼　閨蜜、前夫仍列證人

記者陳以昇、戴上容、陳韻如／新北報導

新北市中和一名蘇姓女子在摩鐵活活將2名小孩悶死，今(15日)檢警會同法醫相驗，卻發現小孩生前疑似遭餵毒，而警方也曾在案發現場找到毒K他命，再加上蘇女入住時，其徐姓閨蜜及閨蜜前夫進到房內，經進一步調查，這2人為毒販，警方不排除2人為共犯，因此將2人帶回調查，而稍早，蘇女及徐女、徐女前夫3人全被移送地檢署複訊。

▲中和摩鐵雙屍案，生母蘇女移送。（圖／記者戴上容攝）

這起案件發生在昨日上午，蘇姓女子13日帶著2名小孩入住摩鐵，期間蘇女的徐姓閨蜜及其前夫還前來送餅乾及零食，而當時蘇女與她對談時，她就感覺不太對勁，沒想到隔天再次探訪後，就發現2名小孩已遭悶死。

警方事後調查，蘇女犯案當天先是喝了酒及吸食K她命，並先將9歲女兒悶死後，再對兒子動手，而過程中2名小孩不斷掙扎，蘇女的雙手也布滿兒女的抓痕，原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，閨蜜在下午1時許時探訪，驚見小姊弟時，遺體已經發紫。

檢方今會同法醫相驗，但法醫卻發現小孩生前疑似遭到餵毒，而警方在摩鐵案發現場有找到3根k菸，剩下1根完整尚未抽過，且蘇女入住後都是叫外賣，完全沒踏出過房間，只有閨蜜及閨蜜前夫2人前來找蘇女，而經查閨蜜有毒品前科，警方不排除閨蜜及其前夫是共犯。

徐女及前夫今也被檢警帶到殯儀館由檢察官審訊，而稍早，警方將蘇女移送地檢署，2人也將一同移送，但目前2人仍列證人身分，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。

▲▼蘇母閨蜜與閨蜜前夫被移送。（圖／記者陳以昇攝）