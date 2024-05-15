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北港媽祖首次赴美遶境　朝天宮展開12天國際信仰交流　

▲2024年北港朝天宮北港媽祖出巡賜福美國舊金山、紐約、休士頓，首次在美國舉行跨市區活動，活動首站，先到北港朝天宮的分靈廟宇美國舊金山朝聖宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024年北港朝天宮北港媽祖出巡賜福美國舊金山、紐約、休士頓，首次在美國舉行跨市區活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮始於西元1694年，被譽為媽祖總本山，長期推廣媽祖文化信仰，北港朝天宮以台灣宗教的文化交流名義，受邀前往美國且迎請媽祖出巡賜福，展開為期12天「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」亦是首次至海外舉行大巡迴遶境。

北港朝天宮說明，陪同北港媽祖的人員以北港朝天宮重要幹部為主，由董事長蔡咏鍀為領導者，橫跨三個城市為舊金山、紐約、休士頓，首次在美國舉行跨市區活動，而從舊金山朝聖宮接駕北港媽祖開始正式進行國際交流。 每天的活動安排皆是重要且精彩的，而在第一天因為有接駕儀式，所以在祭典上更為隆重。

▲2024年北港朝天宮北港媽祖出巡賜福美國舊金山、紐約、休士頓，首次在美國舉行跨市區活動，活動首站，先到北港朝天宮的分靈廟宇美國舊金山朝聖宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024年北港朝天宮北港媽祖出巡賜福美國，活動首站先到北港朝天宮的分靈廟宇美國舊金山朝聖宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港朝天宮指出，北港媽祖出巡除了前方藝陣表演之外，還有千里眼將軍、順風耳將軍護駕，神轎皆由實木建造，駐駕時一定會給予民眾近距離參拜北港媽祖的機會，一切以安全、穩重及親和為主，加強信仰在於人與神之間的交流的概念。我們以「媽祖為和平女神」的目標，期望世界太平、人們之間能永保愛與善。

董事長蔡咏鍀表示，今日在多方協助下抵達舊金山，在朝聖宮受到台灣辦事處處長與所有團體接待，下一站是休士頓、三天後即是紐約，整個行程希望推廣台灣重要的媽祖文化讓世界看見，並讓太平女神與自由女神交流，當地僑胞亦欣於北港媽祖的到來，希望這次的活動圓滿成功。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長表示，期待明年政府組團，由北港朝天宮帶領著臺灣藝陣所有陣頭、報馬仔、將軍、媽祖蒞臨舊金山遶境將台灣宗教信仰的力量推向國際。藉由北港媽溫暖人心成就另類的國際外交。

▲2024年北港朝天宮北港媽祖出巡賜福美國舊金山、紐約、休士頓，首次在美國舉行跨市區活動，活動首站，先到北港朝天宮的分靈廟宇美國舊金山朝聖宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024年北港朝天宮北港媽祖出巡賜福美國舊金山、紐約、休士頓，活動首站先到北港朝天宮的分靈廟宇美國舊金山朝聖宮受到台灣辦事處處長與所有團體接待。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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