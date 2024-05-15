屏東市公所購1272輛腳踏車贈鄰長　40年鄰長林秀春感恩

▲屏東市公所致贈鄰長腳踏車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所為感謝鄰長協助公所及里長推動市政，熱心服務里民，編列450萬元經費採購1,272輛腳踏車致贈鄰長；今(15)日早上在屏東市公所大門前廣場舉辦，市長周佳琪、市民代表、屏東市里長及南二區鄰長等，一同出席授贈儀式。

周佳琪表示，里長是民選的基層首長，鄰長等同是最基層的「政務官」，是政令宣導的第一線尖兵，是里長的最佳分身，無給職的鄰長必須有犧牲奉獻與無私熱情的精神，在鄰里間的奔波服務，長期以來除了協助公所推廣例行公務，還要宣導防疫和統計、通知注射疫苗等工作，也因為鄰長無私的奉獻，才造就了安定和樂的屏東市。

今天的授贈活動，最主要是感謝屏東市1,272位鄰長，長期配合協助公所及里長推動政策，辛勤服務基層的犧牲奉獻精神，也感謝代表會的大力支持，讓公所得以順利採購腳踏車給鄰長，做為為民服務的代步工具，希望藉此讓服務效率事半功倍，減輕奔波辛苦，共同為推動環保淨零碳排盡心力。

獲贈腳踏車建國里1鄰鄰長邱鳳珍表示，身為鄰長本應協助公所及里長推廣市政，服務鄉親，以前在協助發宣導單時，都要帶一疊文件出門，市公所贈送的腳踏車很貼心裝了籃子方便放宣導單，感謝市長為鄰長著想，提供這麼好的福利。

龍華里18鄰鄰長蔡林秀春表示，當鄰長服務逾40年，協助發選舉單、市政、衛教宣傳等，騎腳踏車很方便，感謝市公所贈車。

周佳琪強調，禮輕情意重，藉由贈送腳踏車對鄰長表達感謝，此次採購鄰長服務用腳踏車，首重騎乘的舒適性及耐用性，以輕便為主兼具美觀及安全，作為公務代步車又能響應淨零碳排、節能減碳，讓鄰長們能安心的騎乘推廣公務，提升服務效率。