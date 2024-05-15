調包3499元模型掰「寄錯」退貨　貪男慘賠3.7倍

記者黃翊婷／台北報導

年輕男子東東（化名）2022年12月間在網購平台下單購買一個售價3499元的玩具模型，取貨後卻向賣家聲稱東西寄錯了，不敢打開，接著前往超商辦理退貨；沒想到賣家收到包裹之後，發現裡面的商品已經被調包，因而決定提告。士林地院法官表示，考量到東東已經賠償1.3萬元並與賣家達成和解，最終依侵占罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

▲東東聲稱賣家寄錯商品並辦理退貨，結局卻是自己慘賠3.7倍的價錢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，東東2022年12月間借用朋友的帳號，在某網購平台下單購買一個售價3499元的玩具模型，6天之後他前往超商取貨，卻傳訊息告知賣家東西寄錯了，「商品外包裝有重壓不敢打開，是否有毀損請賣家自行檢驗」。

賣家回覆包裹應該沒有毀損的可能，請東東全程錄影開箱過程，如有毀損再辦理退貨。然而，等到賣家收到退回的包裹時，發現原始包裝已經被拆開再封箱，內容物也被調包成市價大約1000元的玩具模型，因此決定報警並提告。

東東到案之後，一度辯稱是因為看到更便宜的模型，所以想找理由退貨，後來才改口坦承犯行。

士林地院法官認為，東東利用網購退貨機制，換掉原本應該退還的商品，除了侵害到賣家的財產權，也影響到網購交易秩序以及人與人之間的信任關係，考量到他終能坦承犯行，且已經賠償1.3萬元與賣家達成和解，賣家也同意給予緩刑機會，最終依侵占罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。