獨／超哥現身士林地院：來談和解　全因這件事！

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber超哥（黃伯超）用「超派鐵拳」痛毆網紅Toyz，被控殺人未遂等4項罪名，全案北檢偵查中。然而，去年5月間，超哥駕駛藍寶堅尼行經北市大同區違規橫跨雙黃線左轉，不慎撞擊騎乘機車的李姓泰國籍學生，當下雖以6000元和解，李仍驗傷提告，士院依過失傷害罪處拘役10日，但李認為判決太輕，再提上訴。對此，超哥於今（15日）現身法院。

15日上午9時許，超哥與高顏值愛妻蘇菲現身士院，他低調指出要來跟李姓騎士談和解，雙方目前於調解中心調解，預計11時許開庭審理。

▲超哥現身士林地院。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源，43歲「超哥」去年5月10日9時47分，駕駛租賃牌藍寶堅尼，行經大同區鄭州路與西寧北路交岔口，左轉駛入西寧北路後，貿然追撞前方因見紅燈急煞的李姓騎士，李當場人車倒地，並受有下背挫傷傷害。（李僅有小型車駕照，並未領有普通重型機車駕駛執照）

超哥當下以6000元與李男達成和解，雙方還自拍，但隔天李仍持驗傷單赴大同警分局提告。超哥事後接到警方通知，不滿在臉書發文說：「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」等語。

警詢、偵查時，超哥均坦承犯行，檢方根據李男指述、事故調查報告表、監視錄影畫面等，依過失傷害罪起訴超哥，並向法院聲請簡易判決。