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華航送「6張不限航點」來回機票！線上旅展今開跑　飛新加坡6千

▲▼華航7月14日起開航台北-西雅圖航線，每周五班直飛。（圖／中華航空提供）

▲華航7月14日起開航台北-西雅圖航線，每周五班直飛。（圖／中華航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中華航空2024TTE線上旅展於今（15）日搶先開跑，將送出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，限額2名，幸運得主在今年7至12月，每月任選一個華航航點就能出國。長榮航空線上旅展也開跑，即日起至6月6日晚間23:59，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，其中台北-西雅圖來回最低2萬8571元

華航指出，線上旅展提供精選航點82折起優惠，未稅來回機票馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到新台幣6000元，首爾只要6068元起、福岡7708元起，還可搭配熊本或鹿兒島行程進出；北海道未稅最低1萬5555元起。澳洲全面下殺85折起、歐洲6大航點87折起，7月14日將首航西雅圖航線，線上旅展推出台北-西雅圖來回未稅最低2萬2092元。

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▲▼中華航空線上旅展推出機票促銷，其中台北-西雅圖含稅來回都不到3萬元。（圖／華航提供）

▲中華航空線上旅展推出機票促銷，其中台北-西雅圖含稅來回都不到3萬元。（圖／華航提供）

華航指出，在活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，有機會抽到全球不限航點來回機票，2024年7月到12月期間，每月任選華航一個航點，想去哪就去哪，完成環遊世界的夢想，還有美國西雅圖首航機票2名、日本大九州任一航點機票等大獎2名。

華航表示，5月31日至6月3日登場的台北國際觀光博覽會，現場提供諾富特飯店特調咖啡，華航會員訂房享55折。購買華航台北高松來回機票，可至當地機場櫃檯領取機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入場券等優惠。相關資訊可至華航線上旅展活動網站查詢。

▲▼長榮航空開航高雄-香港航線。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空2024年夏季線上旅展，機票享最低優惠72折起。。（示意圖／記者賴文萱攝）

長榮航空指出，此次線上旅展優惠推出超殺票價，桃園-清邁來回最低8170元起（未稅）、桃園-北海道來回最低1萬5555元起（未稅）；歐美航線也有超值優惠，桃園-巴黎來回最低2萬5200元起（未稅）、桃園-西雅圖來回最低2萬8571元起（含稅）。

▲▼長榮航空推出2024年夏季線上旅展，機票享最低優惠72折起。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出2024年夏季線上旅展，機票享最低優惠72折起。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，5月24日至5月27日舉辦2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，長榮航空於2場實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果，讓民眾近距離感受發動機的震撼。詳情可至長榮航空官網查詢。

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