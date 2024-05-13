上過新聞！警察夫「外遇買驗孕棒」逼離婚　嗆妻：孩給同事養

▲警察老公外遇，還嗆孩子給同事養。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「扶養費1元都不願意給付！」一名人妻透露，老公在外人眼裡，是熱心助人的人民保母，殊不知偷吃被發現，竟開口要離婚，甚至嗆聲「看小孩是要給別的同事還是要怎麼樣」，讓原PO非常心寒。由於原PO是家庭主婦，並沒有經濟能力，「害怕小孩給他扶養」，讓原PO不知該怎麼辦。

一名女網友在Dcard透露，老公是警察，甚至會出現在新聞版面上，「他的相關新聞都是熱心幫助民眾、小孩等，沒想到既然會對自己的小孩如此冷酷無情。」

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原PO難過表示，她專職帶孩子，脫離社會幾年了，老公月薪6萬，兩人經濟能力懸殊，而且他已半個月沒回家，訊息愛回不回，之前還發現老公與陌生女子有奇怪的英文對話。

殊不知原PO日前對發票時，出現驗孕棒、衛生棉的品項，老公卻答不出原因，甚至在原PO生日的隔天，突然說要離婚。原PO問了好幾天，老公給的答案讓她心寒，「感情淡了，再拖下去也沒意義，下次見面就辦離婚吧」、「看小孩是要給別的同事還是要怎麼樣」。

如此不負責任的言行，原PO擔心喊話，自己並沒有經濟能力，「害怕小孩給他扶養，而他扶養費1元都不願意給付」，還露出你能拿我怎樣的態度。

求助無門的原PO還說，已經好長一段時間沒日沒夜顧孩，「快被這生活給擊垮⋯如果還能在一次選擇的機會，我一定不會再讓自己成為家庭主婦。」

底下網友罵爆，「他是警察，很難不付錢，法院判一判還是得付」、「沒看過這麼爛的男人，小孩給同事這種屁話都說得出口...誇張死，蒐證告一告吧，法律上就是要付」、「我覺得你應該更後悔嫁給這個人，不是後悔當家庭主婦」、「小孩要給同事養？你快點收集證據去吉他，他這樣的人警察局會懲罰他或開除他，你最好弄到他沒工作為止」。