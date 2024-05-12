女大生遭媽媽男友性侵！腳打石膏無法反抗「該做的都有做」

▲女大生在媽媽男友的陪同下參觀校園，沒想到竟遭性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名女子小花（化名）先前考上大學，在媽媽男友石姓男子的陪同下參觀校園，沒想到回到住處後，石男竟趁著她腳打石膏、無法反抗時性侵得逞。小花5年以後向媽媽坦白這件事，高雄地院也判石男4年6月有期徒刑。

根據判決書內容，小花先前透過升學考試，考上了高雄某間科技大學，石男得知以後自告奮勇，聲稱可以帶小花先去校區參觀。

2人逛完校園以後，石男騎車將小花載回住處，接著藉口要上樓拿東西，要求小花陪同。由於雙方熟識，小花並未產生懷疑，跟著石男上了樓。

沒想到，石男眼見小花腿部受傷、打著石膏，竟因此心生歹念，以幫忙腿部按摩的名義，開始撫摸小花，接著不顧對方的抗拒，先是利用體型優勢壓制，並強行性侵得逞，直到小花的朋友打電話來，才停止惡行。

▲當時女學生因為腳打石膏、無法反抗，遭到媽媽男友性侵得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）



事後小花向朋友訴苦，一見面就崩潰指控「該摸的、該做的都有」，且自己因為車禍骨折、沒有辦法抵抗，情緒激動處更是不斷痛哭。

不過，由於石男是媽媽的男友，小花顧及這層身分，以及媽媽的感受，遲遲沒有說出遭到性侵一事。直到案件經過5年，媽媽跟石男分手，才終於決定報警，將惡狼繩之以法。

高雄地院審理後認為，石男身為小花母親的女友，理應更加尊重小花的身體自主權，沒想到竟趁著小花腳裹石膏、無力反抗時逞慾，最後依照故意犯對少年強制性交罪，判處4年6月有期徒刑，全案仍可上訴。