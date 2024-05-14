國際獅子會捐580萬元照顧低視力　中區視覺服務中心啟用

▲國際獅子會300-C1區為照顧低視力者，所興建的中區視覺服務中心今天啟用。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國際獅子會台灣總會認為，台灣領有視障手冊的民眾當中，有75%並非全盲，但即使如此，在生活和工作上還是造成相當大的不便，300-C1區與台中市驗光師公會、大葉大學及台中市惠明盲校去年6月合作捐出580萬元，興建「中區視覺照護及低視力服務中心」，14日宣告啟用，希望協助低視力者透過使用輔具，自力更生「有尊嚴的工作」，過著獨立自主的生活。

▲洪新智在國際獅子會300-C1區培訓下，已是能獨當一面的咖啡師。

台灣總會2013年成立「台灣全國視力照護網」，開始為偏鄉學童及社區民眾篩檢視力，截至今年1月，受檢人數超過14萬人，偏鄉學童有4萬多人，其中還幫3千多名弱勢學童免費配鏡，為了讓低視力者能夠利用剩餘視覺，安全且自由過著美好生活，決定成立視覺服務中心。

視覺服務中心有三大目標，1，視力篩檢車巡迴學校及社區視力；2，指導低視力者使用及生活自理訓練；3，視障者謀生技能培訓（視障咖啡師、香氛師），不用依靠家人，重建自尊心，協助重返社會。視力檢查及培訓費用全由獅子會及獅友捐助。

國際獅子會300-C1區總監洪傳貴表示，這次得到包括國際獅子會300-C1區總監辦事處、LCIF獅子會國際基金會、西區獅子會、仁美獅子會、新旺獅子會、台灣視力照護關懷協會以及台灣愛之光公益協會的協助，跨教育、醫療及社會福利單位合作，提供一個視覺障礙患者服務平台，歡迎有需要民眾踴躍聯繫。