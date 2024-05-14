　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

國際獅子會捐580萬元照顧低視力　中區視覺服務中心啟用

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國際獅子會300-C1區為照顧低視力者，所興建的中區視覺服務中心今天啟用。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國際獅子會台灣總會認為，台灣領有視障手冊的民眾當中，有75%並非全盲，但即使如此，在生活和工作上還是造成相當大的不便，300-C1區與台中市驗光師公會、大葉大學及台中市惠明盲校去年6月合作捐出580萬元，興建「中區視覺照護及低視力服務中心」，14日宣告啟用，希望協助低視力者透過使用輔具，自力更生「有尊嚴的工作」，過著獨立自主的生活。

▲▼國際獅子會300-C1區為照顧低視力者，所興建的中區視覺服務中心今天啟用。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲洪新智在國際獅子會300-C1區培訓下，已是能獨當一面的咖啡師。

台灣總會2013年成立「台灣全國視力照護網」，開始為偏鄉學童及社區民眾篩檢視力，截至今年1月，受檢人數超過14萬人，偏鄉學童有4萬多人，其中還幫3千多名弱勢學童免費配鏡，為了讓低視力者能夠利用剩餘視覺，安全且自由過著美好生活，決定成立視覺服務中心。

視覺服務中心有三大目標，1，視力篩檢車巡迴學校及社區視力；2，指導低視力者使用及生活自理訓練；3，視障者謀生技能培訓（視障咖啡師、香氛師），不用依靠家人，重建自尊心，協助重返社會。視力檢查及培訓費用全由獅子會及獅友捐助。

▲▼國際獅子會300-C1區為照顧低視力者，所興建的中區視覺服務中心今天啟用。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

國際獅子會300-C1區總監洪傳貴表示，這次得到包括國際獅子會300-C1區總監辦事處、LCIF獅子會國際基金會、西區獅子會、仁美獅子會、新旺獅子會、台灣視力照護關懷協會以及台灣愛之光公益協會的協助，跨教育、醫療及社會福利單位合作，提供一個視覺障礙患者服務平台，歡迎有需要民眾踴躍聯繫。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

火災警報器發威！　台南移工宿舍火警人員及早逃生無傷亡

腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

火災警報器發威！　台南移工宿舍火警人員及早逃生無傷亡

腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

地方熱門新聞

新北破百師生食物中毒　餐盒揪出「沙門氏桿菌」

小朋友公園玩沙變挖狗屎？家長崩潰

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

前瞻建設助桃園成防洪示範區　鄭文燦視察

火災警報器發威！台南移工宿舍火警人員及早逃生

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

身分證「順子或對子」小墾丁渡假村有好康

桃園長照服務　大大減輕照顧者辛苦路

吉安麥當勞拆除鄉親不捨　董事長感動贈優惠券

2024桃園管樂嘉年華　5/25登場　

春雨強襲西瓜爛一片！老農看哭：救救我…

新北春遊少女祕密花園　河濱公園絢爛花海迎人

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

師生台中校外教學疑食物中毒　食餘檢出沙門氏桿菌

更多熱門

相關新聞

第13年！工商建研會獎助逾5千4百位學子

第13年！工商建研會獎助逾5千4百位學子

「快樂建研 獅愛助學」多年來以獎助學金嘉惠雲嘉學子，今(28)日上午於中華民國工商建研會攜手嘉義市溫蘋社會福利慈善基金會、國際獅子會300-E1區等眾多慈善團體，於嘉義市文化中心音樂廳舉行「快樂建研 獅愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮，嘉義市長黃敏惠特別前來勉勵優秀學子，並親自頒發獎助學金，黃市長也期許未來號召更多愛心人士，共襄盛舉，啟發善念，傳遞溫馨。

嘉市警攜手獅友、國際工經社宣導反詐騙

嘉市警攜手獅友、國際工經社宣導反詐騙

精湛建設百萬家電送暖慢飛天使　

精湛建設百萬家電送暖慢飛天使　

國際獅子會300B5區千人捐血　1/9中壢登場

國際獅子會300B5區千人捐血　1/9中壢登場

惠明盲校創辦人陳淑靜91歲辭世

惠明盲校創辦人陳淑靜91歲辭世

關鍵字：

國際獅子會惠明盲校驗光師協會愛之光協會視覺服務中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

他鼻塞半年！醫20秒夾出「整顆荔枝肉」　第一視角曝光

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面