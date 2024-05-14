快訊／1歲童新冠併發腦炎住加護「疑似同時染腸病毒」　疫情緩升中

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（14）日公布上周新增246例新冠併發症個案，有緩升趨勢，重症個案中有2名1歲男童，都是新冠併發腦炎，其中有1人更疑似同時感染腸病毒。防疫醫師林詠青表示，該個案5月上旬先出現發燒、口腔潰瘍、四肢水泡，被認定是腸病毒，沒想到4天後再出現抽搐症狀，送醫時新冠快篩陽性，研判可能是同時感染腸病毒、新冠且併發腦炎，被收治加護病房。

▲疾管署防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今（14）日表示，國內COVID-19疫情上周（5/7-5/13）新增246例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（4/30-5/6）新增228例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增13例死亡病例，較前一周新增31例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，疫情仍有傳播風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周併發症中有2名幼童，其中一名狀況較為特殊，是北部1歲多男童，本身沒有潛在疾病，沒有接種XBB疫苗，5月上旬出現間歇性發燒、口腔潰瘍、當時就醫評估為腸病毒，返家休養後又出現食慾下降、四肢出現水泡，發病第4天出現抽搐情形被緊急送醫，新冠快篩陽性，當時醫師研判是腸病毒和新冠併發腦炎，被收治加護病房。

林詠青表示，該名幼童住院第4天病況改善轉一般病房，目前已經沒有發燒、精神食慾不錯；新冠已經確診，至於腸病毒是否確診，已經通報但還在檢驗確認中。

另外一名重症1歲男童居住南部，同樣無潛在疾病、沒有接種XBB疫苗，５月上旬發咳嗽，後續出現癲癇抽搐，新冠快篩陽性，新冠病毒感染合併腦炎，所幸住院3天後病況改善轉到一般病房，一周後順利康復出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近期國內疫情緩升；監測近四周新冠變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為88%及64%，另JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為5%及12%。

疾管署提醒，自去（2023）年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占95%（含）以上，仍不可輕忽疾病威脅，呼籲符合接種資格民眾儘速接種疫苗。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種268.9萬人次，全國接種率11.15%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.17%、0.93%。由於國內外新冠疫情仍持續，又出現具高度傳播力JN.1衍生變異株KP.2於國際間快速傳播，而XBB疫苗對於JN.1系列變異株都能產生有效之抗體，降低重症或死亡發生風險。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約301.7萬劑、Novavax XBB疫苗約7萬劑，呼籲尚未接種XBB疫苗者儘速接種；此外，與前1劑XBB疫苗間隔已達12周（84天）之65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾，儘速再接種第2劑，以提升免疫保護力。