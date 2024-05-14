搶命82天！彰化小姊妹陷重度昏迷　生母痛哭：盼能再叫一聲媽媽

▲伸港遭撞飛小姊姊陷重度昏迷。（資料圖／彰化秀傳提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港陳姓小姊妹今年2月過斑馬線遭撞飛命危，送醫搶救至今進入82天，曾經醒來的姊姊突陷重度昏迷、妹妹則從進入彰基急救至今一直未甦醒，轉院到漢基醫院長期照護。姊妹的生母雖然已經改嫁，幾乎每天到院探視，說起兩個女兒，「本來與大女兒約好要一起慶生」，她撕心裂肺痛哭著說，希望聽到女兒能再喊一聲「媽媽」。

媽媽哭著說，姊妹入院至今進入82天，她幾乎每天從南投去彰化秀傳及彰基醫院探視病況，姊姊眼睛會動、睜開，都是她第一眼發現；之前情況轉好，會笑會跟人溝通時，用眼睛跟她說「手腳、全身都很痛」，當時她的眼眶都泛淚了。如今看到兩女兒都陷入昏迷，更是自責悲痛。

▲漢基醫院聯合會診。（圖／彰基醫院提供）

據悉，女童的父母約在5年前協議離婚，後來父親因案入獄服刑，媽媽雖然早已改嫁，但仍對女兒們關心備至，也帶女兒倆回外婆家過年，今年寒假過年小姊姊還跟外婆說，「要煎蛋給她吃」，讓外婆聽得超開心。

媽媽說，2月23日是大女兒生日，去年放學帶姊妹倆去慶生，當時約好，今年還要一起穿著她們最愛的粉色上衣去同家餐廳慶祝，未料就在生日前一天發生車禍，她也在病房前不斷的呼喊女兒名字，說著她們一起度過的愉快時光，希望能喚回意識，再喊一聲「媽媽」。