遭撞搶命79天！姊陷重度昏迷　妹轉院漢基多科聯合會診

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港遭撞小姊妹，重傷命危搶命至今進入第79天，收治在彰化秀傳醫院的姊姊，，原本已經清醒可以笑了，但日前病情急轉直下，更因急性水腦症，緊急開刀引流，昏迷指數僅剩3；至於收治在彰基的妹妹，仍呈現重度昏迷，生命徵象穩定，全身僅剩插管，昨(10日)轉到漢銘基督教醫院的呼吸照護病房接受長期照護，院方組醫療團會診，給予多方面的醫療介入，盼姊妹能甦醒，不放棄治療。

▲漢基醫院呼吸照護病房趙守典主任診視小妹妹狀況。（圖／彰基醫院提供）

漢基醫院院長陳志輝表示，之前因車禍受傷昏迷的伸港陳小妹妹，在彰基總院接受一段時間的積極治療後，於5月10日轉至漢銘基督教醫院呼吸照護病房進行後續的照護。

▲彰基醫院為小妹妹祈禱。（資料圖／彰基醫院提供）

漢基醫院也特別組成了一個醫療團隊，由陳志輝院長擔任召集人，聯合院內胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師，來為小妹妹進行聯合評估，進而給予多方面的醫療介入與治療。

院長陳志輝表示，「陳小妹目前昏迷指數為3分，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知，深度昏迷的時間越長，醒來的機會越低，但年輕的孩童，恢復力遠超乎一般想像，因此，院方抱持不放棄的心態，全力照護，在接獲指示，病人要轉來本院調養照護的同時，立即成立照護團隊，包括，神經內科、呼吸治療、復健科、中醫科、營養師，及護理師，由我本人為召集人，共同照護，主要目標為，在等待病人甦醒過程中，避免長期臥床及使用呼吸器的相關併發症，並加強體質調養及做好甦醒前的復建工作，讓病人一旦甦醒可以保留最佳體能及功能」。

陳志輝強調，漢基醫院與彰基總院的距離最近、且設有兒童呼吸照護病房，對陳小妹的治療而言，在任何狀況的處置或轉送都較為適當，所以本著彰基體系的服務精神，漢基自當盡力協助後續的照護之責。

▲收治在彰化秀傳醫院小姊姊日前因急性水腦病情惡化。（圖／彰基醫院提供）